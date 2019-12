vor 58 Min.

Schmied mit Leib und Seele

Rudolf Schlecker feiert 90. Geburtstag

Ein gebürtiger Ichenhauser ist Rudolf Schlecker zwar nicht, aber um die 60 Jahre dürften es schon sein, die er in Ichenhausen lebt. Bekannt ist er dort allemal. Heute feiert er den 90. Geburtstag.

Der Jubilar stammt aus Hausen bei Ellzee. Rudolf Schlecker ist gelernter Schmied, sein Vater führte in Hausen eine Schmiede. „Wir waren sechs Buaba und ein Mädle – und vier von uns waren Schmied“, erzählt er schmunzelnd. Nach seiner Lehrzeit verbrachte er fünf Jahre in Lautrach bei Memmingen, kam anschließend wieder zurück, lernte seine Frau Philomena kennen und heiratete in den Hof an der Heinrich-Sinz-Straße in Ichenhausen ein. Aus dem Hausener wurde sozusagen ein „Ichen-Hausener“.

„Es war eine ganz normale Landwirtschaft mit 28 Tagewerk, eben mit allem, was dazugehört“, fährt Rudolf Schlecker fort. „Ma’ hat halt viel g’schafft.“ Nur: Der Hof habe sich ja mitten in der Stadt befunden und es sei alles sehr eng gewesen. Da habe man sich manchmal schon schwergetan. Die Landwirtschaft gab er in den 70er Jahren auf und arbeitete anschließend als Schlosser bei der Standortverwaltung der Bundeswehr in Leipheim. Mit dem Schmieden hat Rudolf Schlecker aber nie aufgehört – er blieb Schmied mit Leib und Seele. Er beschlug weiter Pferde, fertigte kunstvolle Kerzenständer, Fenstergitter und vieles mehr. „Lauter schöne Sachen, alles, was ein Schmied so macht.“ Rudolf Schlecker war übrigens auch von Anfang an bei den Ichenhauser Goaßlschnalzer mit dabei, im vergangenen Jahr machte er mit ihnen sogar noch beim Leonhardiritt in Roßhaupten mit. Jetzt sehe der Tag aber schon ruhiger aus. Rudolf Schlecker erzählt von seinem Garten mit dem Gemüse und den Trauben. „Im Sommer ist das schon was anderes, wenn man raus kann und zuschauen kann, was so alles passiert“, sagt er.

Viele, die ihn kennen, werden ihm heute zu seinem 90. Geburtstag gratulieren. Am Sonntag feiert Rudolf Schlecker ein weiteres Mal: Zusammen mit seiner Frau Philomena, mit den drei Töchtern und deren Familien, den sechs Enkeln und den drei Urenkeln. „Da werden alle da sein“, freut sich der Jubilar. Denn: Auch die Stadtkapelle Ichenhausen und die Goaßlschnalzer werden zur Heinrich-Sinz-Straße kommen, um ihm zu gratulieren. (wpet)

