Ärger: Schnuttenbacher Landwirtin wünscht sich Verständnis von Radfahrern

Plus Die asphaltierten Wege, die zu den Feldern von Diana Mayers Familie führen, sind auch bei Radfahrern beliebt. Manche Begegnung endet mit Beschimpfungen.

Zwei Fußgänger oben, ein Rad unten, und das auf blauem Grund. Darunter: "Landwirtschaftlicher Verkehr frei". Liest man die Schilder, die auf dem geteerten Weg unweit des Reitvereins Offingen stehen, scheint die Sache eigentlich klar zu sein: Ein gemeinsamer Geh- und Radweg führt hier entlang, Landwirte dürfen ihn aber auch benutzen. Doch so klar scheint die Sache dann doch nicht zu sein.