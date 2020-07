17:30 Uhr

Schön, aber heimtückisch: Vorsicht vor Kraut am Wegesrand im Kreis Günzburg

Plus Einige Pflanzen, die sich im Kreis Günzburg breitmachen, sind zwar schön anzuschauen, aber gefährlich für Mensch und Tier. Was eine Pflanzenbauberaterin dazu sagt.

Von Heike Schreiber

Sie sind alle ganz wunderbar anzuschauen: Die eine Pflanze blüht grell gelb, die andere in knalligen pinken Farben, die dritte leuchtet strahlend weiß. Doch außer ihren tollen Farben haben die Gewächse noch ein paar Gemeinsamkeiten, die sie deutlich weniger attraktiv machen: Sie sind gefährlich für Mensch und Tier, breiten sich massiv aus und verdrängen andere Pflanzenarten. Andrea Finkel, Pflanzenbauberaterin am Amt Ernährung, Landwirtschaft und Forsten in Krumbach, kennt Herkulesstaude, Ambrosia und Jakobskreuzkraut nur zu gut. Vor allem Letzteres verbreitet sich seit Jahren auch im Landkreis Günzburg immer kräftiger.

Jakobskreuzkraut Dieses Gewächs, dessen Hauptblütezeit im Juli ist, ist Verena Kollek aus Ichenhausen ein Dorn im Auge. Sie lebt seit drei Jahren im Landkreis, seitdem habe sich das Kraut, das 30 bis 120 Zentimeter groß wird und Blüten hat, die denen des Gänseblümchens ähneln, an der B16 und an anderen Stellen stark vermehrt. „Mit meiner Ampfergabel bin ich dabei, es auszustechen. Es ist aber eher ein Tropfen auf den heißen Stein“, schreibt sie an unsere Redaktion.

Bei Jakobskreuzkraut hilft nur Ausstechen

Pflanzenbauberaterin Andrea Finkel weiß, dass das Kraut auch in Jettingen-Scheppach und im Krumbacher Raum große Probleme bereitet. Sie kann nur zum Ausstechen der Pflanze bekräftigen, „es ist die effektivste Methode“. Denn das Kraut sei heimtückisch, blüht erst im zweiten Jahr und bleibt es zu lange stehen, so können bis zu 1000 Sämlinge aus ihr hervorgehen.

Die Blüten machten zwar optisch etwas her – „manche pflücken sie sogar als Strauß“ – sind aber nicht ungefährlich. Vor allem Nutztiere trifft es. Auf der Wiese machten sie zwar einen Bogen um die Pflanzen, in getrocknetem Zustand sei sie aber nicht mehr erkennbar.

Jakobskreuzkraut kann Organe von Nutztieren schädigen

Jakobskreuzkraut enthält den giftigen Stoff Pyrrolizidin, der sich in der Leber anreichern und das Organ schädigen kann. Fressen Kühe das Kraut, könne sich das je nach Dosis „über Jahre aufbauen“, so Finkel. Die Tiere geben zudem die gefährliche Substanz in die Milch ab. Auch über Honig oder Kräutertees kann das Gift in den menschlichen Körper gelangen. Selbst geringe Konzentrationen des Giftes können langfristig zu schweren Schäden im Körper führen und sogar Krebs verursachen.

Jakobskreuzkraut wächst an kargen Stellen, oft direkt neben Straßen. Bild: Matthias Becker

Es gab vor ein paar Jahren einen Fall im Allgäu, wo ein Milchbauer auf einem Hektar Land Tausende Pflanzen entfernen lassen musste. Dem Bund Naturschutz zufolge gibt es für diese Pflanzenart derzeit keine Melde- oder Bekämpfungspflicht in Deutschland. Deshalb sei die Ausbreitung noch ungehindert möglich. „Durch den Klimawandel verursachte Trockenheit und steigende Temperaturen bewirkten eine noch schnellere Verbreitung der Pflanze“, sagt Finkel. Um die Menschen darauf aufmerksam zu machen, bietet das Krumbacher Amt manchmal Infoveranstaltungen an.

Jakobskreuzkraut: Beim Ausreißen Handschuhe tragen

Verena Kollek fühlt sich im Kampf gegen das Kraut ziemlich alleine gelassen. Weder bei der Stadt Ichenhausen habe man auf eine E-Mail-Anfrage reagiert noch bei den Grünen Günzburg. Dem Staatlichen Bauamt Krumbach sei das Thema bekannt, gehandelt werde in ihren Augen aber nicht. Der Raiffeisenmarkt Ichenhausen habe auf Nachfrage an seinem Parkplatz immerhin das wuchernde Kraut entsorgt.

Wer es übrigens auf eigene Faust ausreißt, sollte dabei unbedingt Handschuhe tragen, rät Andrea Finkel. „Es kann sonst auf der Haut Reaktionen auslösen.“ Entsorgt werden sollte es nicht auf dem Kompost, sondern gut verpackt in Müllbeuteln, da das Kraut sonst wieder aussamt.

Riesen-Bärenklau ist auch als Herkulesstaude bekannt

Riesen-Bärenklau Nicht in Berührung kommen sollte man mit dem Riesen-Bärenklau, auch Herkulesstaude genannt. Die Pflanze sieht zwar schön aus, jeglicher Kontakt ist aber sehr schmerzhaft. Sie zählt Fichtel zufolge zu den invasiven Pflanzen, sogenannte Neubürger, die erst um 1900 aus dem Kaukasus als Gartenpflanze nach Mitteleuropa eingeführt wurde. Hier gefällt es dem Bärenklau offensichtlich so gut, dass er sich in der freien Natur ausbreitet und heimische Pflanzen verdrängt.

Die Herkulesstaude, hier bei Billenhausen, löst brennende Quaddeln bei Menschen und Haustieren aus. Bild: Annegret Döring

Von massivem Befall im Landkreis Günzburg ist Andrea Finkel nichts bekannt. Hingegen hat sich die Staude im Landkreis Neu-Ulm am Roggenburger Weiher breitgemacht. Ottmar Frimmel von der Unteren Naturschutzbehörde bestätigt, dass es nicht großflächig in der Region wachse, aber immer wieder an verschiedenen Stellen auftauche. Sobald ihm ein Standort gemeldet werde, gehe er dem nach, informiere zuständige Kommunen.

Brandblasen nach Kontakt mit Riesen-Bärenklau

Unter guten Bedingungen kann der Bärenklau eine Höhe von bis zu vier Metern erreichen. Ihre großen weißen Doldenblüten stehen zwar bei Imkern als Bienennahrung hoch im Kurs, doch die Pflanze bildet fototoxische Substanzen: Die können in Kombination mit Sonnenlicht auf der Haut zu schmerzhaften Blasen führen. Aufgrund seines Gefahrenpotenzials und der raschen Ausbreitung erhielt der Riesen-Bärenklau 2008 die Auszeichnung „Giftpflanze des Jahres“. Gerade für Menschen und Tiere kann der Kontakt mit dem Riesen-Bärenklau zu einem schmerzhaften Erlebnis werden.

Verbrannte Beine, Arme und Hände bei Kindern und verbrannte Nasen bei Hunden sind die häufigsten Verletzungen. Wer eine solche erleidet, sollte sofort einen Arzt aufsuchen, rät Finkel. Und wer im Privatgarten eine Staude entfernen will, soll Frimmel zufolge einen langen Mantel und Handschuhe tragen. Wie er betont, kann es übrigens sehr lange dauern, bis großflächige Herkulesstauden erfolgreich bekämpft sind. Über Jahre hinweg muss die Pflanze regelmäßig abgemäht werden, bis sie nicht mehr nachwächst.

Indisches Springkraut verdrängt heimische Pflanzen

Indisches Springkraut Es kommt ursprünglich aus Asien, hat inzwischen aber ganz Europa erobert. Auch im Landkreis Günzburg ist es an Fließgewässern, an Wiesenrändern und an kahl geschlagenen Stellen im Wald nicht mehr wegzudenken. Das krautartige Gewächs mit rosa Blüten ist zwar nicht giftig und eine gute Nahrungsquelle für Bienen, nimmt aber heimischen Pflanzen den Platz weg.

Das eingeschleppte Indische Springkraut verdrängt als Plage die einheimischen Arten. Bild: Matthias Becker

„Da entstehen große Monokulturen, das wird auf Dauer sehr monoton“, sagt Finkel. Ottmar Frimmel betont, dass man im Landkreis in hochwertigen Gebieten, in denen beispielsweise Orchideen blühen, hinterher sei und das Kraut zurückdränge. Es großflächig zu bekämpfen, sei hoffnungslos.

Ambrosia Ursprünglich kommt die Ambrosia aus Nordamerika. Sie wurde im 19. Jahrhundert nach Europa gebracht und verbreitete sich zuerst vorrangig in Südosteuropa. Heute ist Ambrosia stellenweise stark verbreitet, etwa auf Grünstreifen an Autobahnen, Verkehrsinseln, Brachflächen, aber auch in Privatgärten. Wenn sie zu blühen beginnt, kann eine Staude bis zu einer Milliarde Pollen freisetzen, die zu den stärksten Allergieauslösern aus der Pflanzenwelt gezählt werden.

Ambrosia ist häufig in Vogelfutter enthalten

Im Günzburger Raum ist sie Ottmar Frimmel zufolge in freier Natur nicht anzutreffen, lediglich im Hausgartenbereich und dann vorrangig in Vogelhäuschen. Sein Tipp: Ambrosiafreies Vogelfutter kaufen. In der Natur kann Ambrosia-Kraut starke Reaktionen wie tränende Augen, Kopfschmerzen und Asthma hervorrufen. In Deutschland blüht Ambrosia von Juli bis teilweise in den Dezember und verlängert damit die Leidenszeit der Allergiker. Doch auch Menschen, die bisher keine allergischen Reaktionen gezeigt haben, sollten sich schützen, rät Andrea Fichtel. Denn Ambrosia könne Allergien auch neu auslösen.

Die gesundheitsgefährdende Allergiepflanze Ambrosia breitet sich in Bayern immer weiter aus. Bild: Patrick Pleul/dpa

Kalifornische Distel Giftig ist sie nicht, aber äußerst kratzbürstig. Ihre extremen Stacheln bohren sich Finkel zufolge überall durch. „Es tut sehr weh, wenn man sie berührt“, warnt die Pflanzenbauberaterin. Im Landkreis Günzburg sind ihr die Disteln noch nicht aufgefallen, im Neu-Ulmer Raum hingegen schon. Besonders an Wegesrändern sei die Distel zu finden.

Das könnte Sie auch interessieren:

Die Gefahr am Straßenrand

Risiko am Wegesrand: Diese Giftpflanzen sind gefährlich

Wuchernde Gefahr: Diese Pflanzen können gefährlich sein

Themen folgen