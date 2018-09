07:00 Uhr

Schön war die Zeit...

Helmut Trubiroha hat in Günzburg viele Stars und Sternchen fotografiert – an den Besuch von Freddy Quinn vor 30 Jahren erinnern Fotos in seinem Album.

Vor 30 Jahren kam Sänger Freddy Quinn mit einem besonderen Anliegen nach Günzburg. Wie ihm Helmut Trubiroha da helfen konnte.

Von Peter Wroblewski

Mit Freddy Quinn, der heute seinen 87. Geburtstag feiert, verbinden viele Musikliebhaber der älteren Generation wunderbare Schlagererinnerungen. „Freddy“ war der Schlagerstar der 50er und 60er Jahre im deutschsprachigen Raum. „Schön war die Zeit“ – so sang es Freddy Quinn damals – und schön war auch die deutsche Schlagermusik in den 60er Jahren erinnert sich Helmut Trubiroha aus Günzburg. Auch als 1967 in Günzburg aus dem Traubenkeller ein Beatlokal wurde, dessen Bekanntheitsgrad in den darauf folgenden Jahren weit über die Landkreisgrenzen hinaus Schlagzeilen machte, war Helmut Trubiroha oftmals mit seiner Kamera dabei. Sein Archiv aus dieser Zeit umfasst einige Tausend Bilder und einige davon wurden auch für einen kleinen privat gestalteten Fotoband über diesen inzwischen legendären Beatclub verwendet.

Oftmals entwickelte er an den Wochenenden noch in der Nacht die schwarz-weiß Filme und brachte sie den Künstlern nach dem Auftritt und nicht wenige waren über diesen Service sehr angetan. Lord Ulli von „The Lords“ habe ihm damals für eine Vergrößerung 20 Mark in die Hand gedrückt. Am selben Abend war das mit der Vergrößerung nicht zu machen, aber Trubiroha kam zwei Wochen später nach Berlin und hat das Bild dann persönlich bei „Lord Ulli“ abgeliefert. Dies ist nur eine der besonderen Günzburger Musikgeschichten.

Eine weitere trug sich am 30. September 1988 am Volksfestplatz in Günzburg zu. An diesem Nachmittag kam ein Arbeiter seines kleinen Betriebes am Auweg zu Helmut Trubiroha und sagte: „Helmut, komm doch mal raus, da ist Freddy Quinn im Hof.“ Helmut Trubiroha erinnert sich, dass er erst mal herzhaft gelacht hatte – und dann doch in den Hof ging. Da stand ein Lkw eines kleinen Zirkus. „Freddy Quinn hat mich begrüßt und sagte, er ist zu Filmaufnahmen mit dem kleinen Zirkus, der am Volksfestplatz gastierte (an den Namen kann ich mich nicht mehr erinnern) in Günzburg. Er sollte dabei auf einem Drahtseil balancieren, das allerdings nur etwa anderthalb Meter über dem Boden justiert war.“ Da es schwierig gewesen sei, dass hier gute Einstellungen gelingen, habe Freddy Quinn darum gebeten, dafür ganz schnell ein Gestell mit einem Meter Erhöhung zu schweißen, das eine bessere Einstellung der Filmaufnahmen ermöglichte. Trubiroha: „Quinn ist dann gleich zur Firma Reiner gefahren und hat die hierfür passenden Eisenteile besorgt und wir haben ihm das Gestell nach seinen Wünschen am späten Nachmittag noch geschweißt. Am nächsten Tag konnte er so seine Filmaufnahmen machen und kam danach wieder und brachte den vereinbarten Lohn in Form von ein paar Kasten Bier.“ Dabei habe der Sänger sich nochmals bei allen bedankt und auch Autogramme geschrieben.

„Meinem griechischen Mitarbeiter hat er dabei sogar in griechischer Sprache etwas vorgesungen und der war ganz erstaunt, denn er kannte den Song, aber nicht den Sänger“, erzählt der Günzburger weiter. „Für mich war diese spontane Begegnung mit „Freddy“ schon ein besonderes Erlebnis, denn ich bin mit den Liedern von „Freddy“ aufgewachsen, die im Radio und in jeder Musikbox der damaligen Zeit zu hören waren.“

Helmut Trubirohas Fotoarchiv birgt manche Schätze – es waren ja doch viele bekannte Bands in Günzburg zu Gast, wie eben die Lords („Poor Boy“), die Rainbows („Balla Balla“), Marion Merz („Er ist wieder da“) wurde von den Magics, der damaligen Begleitband von Drafi Deutscher begleitet. Aber auch lokale Größen wie die Rockets oder The Jokers waren oftmals im Traubenkeller Günzburg zu erleben. Vielleicht könnten diese Schätze ja einmal in einem Archiv, beispielsweise dem Günzburger Stadtarchiv landen – eine entsprechende Anfrage hatte es aber noch nicht gegeben. Auf die Frage, welche Wünsche er noch habe, sagt Trubiroha bescheiden: „Weiterhin eine gute Gesundheit und mit Bildern und Musik in alten Erinnerungen schwelgen.“ Dann lächelt er und sagt zum Computersystem gewandt: „Alexa, spiel mir Lieder von Freddy.“ Prompt ertönt aus dem Lautsprecher: „So schön, schön war die Zeit...“

Der Autor des Gesprächs mit Helmut Trubiroha ist Peter Wroblewski aus Kötz. Er teilt mit Helmut Trubiroha die Liebe zu den alten Schlagerhelden und zur Musik der 50er, 60er und 70er Jahre. Am kommenden Dienstag, 2. Oktober, können dies wieder alle tanzbegeisterten Oldiefans bei der 21. Ausgabe seiner Oldie Night im Kulturgewächshaus Birkenried erleben. Ein Freddy-Special ist selbstverständlich auch eingeplant. Start ist ab 19 Uhr, der Eintritt ist frei.

