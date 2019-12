vor 40 Min.

Schorsch und der etwas andere Jahresrückblick

Des hat dr Schorsch in ra Kollasch so zammbaschdled: die Höhepunkte von 2020!

Unser schwäbischer Monatskolumnist betrachtet ausnahmsweise mal ein ganzes Jahr - und zwar im Vorgriff die Vergangenheit des Jahres 2020.

Von Schorsch

Wia schnell doch so a Jaur mea rom isch. Des gibt’s doch gar et!

Ond am End kommt des, was kommma muaß: Alle machat ihren Jahresrückblick, dean erschta han i gar scho im September g’leasa. Aber so lauft des net – des Jaur hat 365 Tag ond aus isch erscht, wenn der Silveschterböller „Bumm“ macht.

I selber brauch eigentlich gar koin Rückblick. I leab im Hier ond im Jetzt. Ond wenn i scho mal in a Richtung gugg, nau g’wiß et nach hinta. An meim Auto han i demonschtrativ dia Rückspiegel entfernt.

Zurück auf die Zukunft geblickt

Desweaga mach i heit au mein Jahresrückblick für des kommende Jaur. Sozusaga als Kompromiss. I guck z’ruck auf dia Zukunft ond bin so völlig gegenwärtig. Des hättat ihr mir jetzt au net zutraut, gell. Also, nau guggat mir a mal z’ruck auf des vergangene 2020.

Des schönschte an deam Jaur war für mi des Ende von derer Kommunalwahl. Mancherorts war dia dermaßen langweilig – weil’s halt bloß oin Kandidata geaba hat, der dia Bürgermeischterschaft g’winna wollt. Ond wenn man au als Bürger dia Wahl hat zwischa dem oina Moischter ond am selbiga, nau hat ma ja im Prinzip ja gar koi Wahl. Teilweise, so hat ma g’schwätzt, seiat d’Leit sogar in d’r Wahlkabine ei’gschlaufa ond hand miaßa vom THW gweckt weara.

Bewaffnet mit Keks und Prospekt

Andernorts wiederum, dau hat’s so viel Kandidata geaba, dass ma sich teilweise scho gar nimme aus’m Haus traut hat, weil ma Angscht g’hät hat, dass oin oiner der zahllosen Kandidatinnen und Kandidaten, dia ja fascht hinter jedem Busch g’laurat hand, a’springt. Bewaffnat mit ma Keks ond am Proschpecktle. Sappralot, wo kamat dia bloß alle her auf oimal? Der Heimerdinger Sepp behauptat bis heit, dass des an der Kandidatenschutzverordnung liegt! Wie auch immer. Inhaltsstoffe warat in dena Keks moischt mehr denna als im Programm von de Überbringer. Ond die Foddola auf de Plakat warat trotz Fotoshop a so, dass ma dia Kandidata oft no deutlich erkennt hat.

Mei, es ko aber au et jeder so schea sei wia onser Jogi. D’r nächschte Höhepunkt 2020 – Fuaßball-EM ond d’r adrette Herr Löw. Für sei im Umbruch befindlicha Mannschaft war des a Supersach, dass se bis ins Achtelfinala komma send im Juni. Hat er dann jedenfalls g’sait – hinterher. Finnland wär oifach scho a Schtuck weiter gwea. Zom oina nördlich ond zom andra fuaßballerisch. Völlig unverschtändlich, dass se dean Jogi nau glei kündigt hand. I woiss seitdeam ehrlich g’sait nemme, was für a Schampu i mir kaufa sott.

Etwas verwirrend

Was ons zum nägschda Thema bringt: Tschörmänie hat au des Jaur wieder a „Nekscht Top Model“. Beziehungsweise des Jaur war’s ja des vom letschta Mal, weil es war ja im vergangana Jaur des nächschte. Heier war’s also des, was im letschta Jaur des Topmodel worra isch, weil es ja damals ausgewählt wurde, om nau dieses Jaur, weil i ja a Jaur voraus bin, also 2020 … au weh, egal. Ihr wissat scho, was i moin, sie hieß jedenfalls Inge.

Um einiges zeitloser – entschuldigung Inge – isch dau onser nächschter Kandidat: 250schder Geburtstag vom Beethoven! Alter Falter! Früher han i allaweil g’moint, des wär a Gemüsezüchter gwea, der Beethoven – aber Nama kennat in die Irre führa. Was hat der net allt’s rausg’haut der Ludwig Van. Dau sag i blos „Ta Ta Ta Ta“!

Was für eine Empfehlung!

Schicksalhaft au dia Verkündung der Ekschpertenkommision der Bundesregierung im Juli, nach deren Einschätzung sich des Internetz jetzt doch durchsetza wird! Dau ändrat leider au dia Funklöcher in de Weschtliche Wälder wenig. Der Bevölkerung wird empfohlen, sich umgehend bei Inschtagramm anzumelden und dort den örtlichen Politikern zu folgen.

Emotional erhebend, dass nau im September tatsächlich ein fliegender Bundeswehrhubschrauber über Lagerlechfeld g’sichtat wora isch! Es ging also 2020 aufwärts mit der Truppe.

Greta macht sich gut als Schaffnerin bei der DB

Überraschung bei onsrer Ökoaktivischtin Greta! Dia wollt nemme g’hänslat wära ond hat sich beruflich umorientiert. Schaffnerin bei der Deutscha Bahn.

Des wär irgendwia fascht a logische Anschlussbeschäftigung für da Scheuer Andi g’wea! Wobei – des mit dearar Maut hat dann im Schpätsommer seiner Karriere überraschenderweise doch no na’ghaut! Obwohl des teilweise scho a wenga trotzig g’wirkt hat, dia Maut jetzt auf onsere Fahrradweagla eizomkassiera, blos weil’s auf d’r Autobahn et klappt hat.

Weihnachtsmann im T-Shirt

Im Dezember hat des aber au scho koin mea so recht interessiert. Der Weihnachtsmann isch wieder im T-Schört komma, ond dia allermoischte Jahresrückblicke warat längscht verfasst. The same bräsidscher, wia der Ingläse zu sagen pflegte, damals als ma sich no für ihn interessiert hat.

In deam Sinn nau an guada Rutsch in die Vergangenheit von übermorga!

Eier Schorsch