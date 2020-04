vor 52 Min.

Schülerverkehr und ÖPNV starten langsam wieder

So ist der Zeitplan für die schrittweise Wiederaufnahme des Busverkehrs im Landkreis Günzburg.

Das Landratsamt Günzburg informiert, dass vom 20. bis 26. April keine Schülerbeförderung stattfindet und der Öffentliche Personennahverkehr im „Grundversorgermodus“ wie bisher fährt, in der Regel im Ferienfahrplan. Der Stadtverkehr Günzburg (Linie 856) verkehrt nach dem Samstagsfahrplan mit Entfall der Mittagsfahrten um 12.46 Uhr ab Wasserburg und 13.18 Uhr ab Reisensburg bis zum 4. Mai, wenn er wieder von Montag bis Freitag nach dem Regelfahrplan wie an Schultagen verkehrt.

Vom 27. April bis 10. Mai findet keine Schülerbeförderung für Grund- und Förderschulen statt. Der Beförderungsbedarf zur Notbetreuung werde durch die Kostenträger mit geeigneten Beförderungen sichergestellt. Die übrige Schülerbeförderung und der ÖPNV fährt dann wieder nach dem Regelfahrplan wie an Schultagen. Nachmittagsrückfahrten können gegebenenfalls, je nach Bedarf, entfallen. Der Fahrscheinverkauf in den Bussen wird wieder aufgenommen, wenn es dafür Schutzvorkehrungen gibt. Für das Gebiet des VVM gibt es eine Fahrschein-App in der Testphase.

Wer den ÖPNV beziehungsweise Schulbusse nutzt, soll dabei eine einfache Mund-Nasen-Schutzmaske („Community-Masken“) nutzen. Ab 4. Mai verkehren die Flexibusse wieder in allen Gebieten. Bei der Mitfahrt im Flexibus gilt eine Masken-Pflicht – für die Fahrgäste wie für das Fahrpersonal. (zg)