Schulverband verabschiedet den Haushalt

In Dürrlauingen ist es auch um die Abrechnung der Mittagsbetreuung gegangen

Von Peter Wieser

Seit einigen Jahren stellt der Schulverband Dürrlauingen einen Haushalt für zwei Jahre auf. Das habe sich bewährt und man werde auch weiterhin so verfahren, erklärte Verbandsvorsitzender und Dürrlauingens Bürgermeister Edgar Ilg jetzt in der Sitzung. Im Anschluss übergab er das Wort an die Kämmerin der Verwaltungsgemeinschaft, Manuela Hesse, die den Haushalt vorstellte.

Die Einnahmen und Ausgaben im Verwaltungshaushalt liegen im Jahr 2019 mit rund 204000 und 2020 mit gut 209000 Euro erstmals über der 200000-Euro-Marke. Dies sei unter anderem der noch ausstehenden Gefährdungsbeurteilung sowie dem erneuten Aufstocken der EDV geschuldet. Man könne davon ausgehen, dass der Verwaltungshaushalt auch in den kommenden Jahren in dieser Höhe abschließe. Im Vermögenshaushalt betragen die Einnahmen und Ausgaben 2019 rund 13000 und im Jahr 2020 circa 5000 Euro. In diesem Jahr sind 2000 Euro für die Beschaffung von Mobiliar vorgesehen, hinzu kommen Ausgaben für Bewegungsmelder, eine Tischtennisplatte im Außenbereich und für den Brennofen. Jährlich sind 3000 Euro für das digitale Klassenzimmer vorgesehen, wofür es wiederum einen Zuschuss gibt. Beschaffungen würden zentral zusammen mit anderen Schulen erfolgen, anstatt dass jede Grundschule ihr eigenes Süpplein koche, betonte Verbandsvorsitzender Edgar Ilg. Schulden hat der Schulverband Dürrlauingen nicht. Die Rücklagen – 2018 wurden diesen rund 10500 Euro zugeführt – betrugen zu Jahresbeginn knapp 46000 Euro. Damit könne man die Investitionen gut meistern, womit sich bis Ende 2020 ein Rücklagenbestand in Höhe von etwa 34000 Euro ergebe, erklärte die Kämmerin. Derzeit besuchen 72 Schülerinnen und Schüler die Grundschule Dürrlauingen. Aufgrund der steigenden Geburtenzahlen werden auch die Schülerzahlen weiter ansteigen. Die Schule sei auf einem guten Weg, dass es mehr Kinder gebe, so Kämmerin Hesse.

Auch das Rechnungsergebnis für das Jahr 2017 wurde festgestellt. Beanstandungen hatte es keine gegeben. Weiteres Thema war die Abrechnung der Mittagsbetreuung für das Schuljahr 2017/2018. Diese wird derzeit von 16 Schülerinnen und Schülern in Anspruch genommen. Mit einem Zuschuss von 9000 Euro von der Regierung von Schwaben und den Elternbeiträgen ergibt sich gegenüber den Personalkosten in Höhe von rund 19600 Euro ein Defizit von etwa 4400 Euro, das vom Schulverband übernommen wird. Die gestiegenen Personalkosten resultierten aus der dritten Kraft, die man habe einstellen müssen, da eine Betreuung mit nur zwei Personen nicht zu bewältigen sei, erklärte Ilg. Es bestehe auch keine Aussicht auf einen höheren Zuschuss. Der Schulverband wird das Defizit auch weiterhin übernehmen. Die Elternbeiträge werde man nicht erhöhen, möglicherweise würden manche Eltern von der Betreuung abspringen und man liefe Gefahr, den Zuschuss nicht mehr zu erhalten. Dies sah auch Winterbachs Bürgermeister Karl Oberschmid so: „Wichtig ist, dass die Kinder eine vernünftige Betreuung haben.“

