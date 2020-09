vor 16 Min.

Schwäbischer Frohsinn in ernsten Zeiten

Vorzeigeschwabe German Schwehr legt mit „Wer hätt’s denkt“ seinen zehnten Band mit Mundartgedichten vor.

Von Till Hofmann

Bereits 2017 hat der dichtende Schwabe German Schwehr im Titel seines Bandes „I kau’s et lau“ anklingen lassen, dass es das noch längst nicht gewesen sein soll. Und so legt der Mann aus dem Bibertaler Ortsteil Ettlishofen nun seinen zehnten Band im Eigenverlag vor: „Wer hätt’s denkt“. Schwehr, Mesner in der Stadtpfarrkirche Weißenhorn (Kreis Neu-Ulm) und in seinem Heimatort, dazu Landwirt im Nebenerwerb, hat seine „Fangemeinde“ im Laufe der Jahre zu vergrößern vermocht.

Das liegt daran, dass er regelmäßig seine Gedanken in Gedichtform in Vorträgen zum Besten gibt, aber auch daran, dass er den schwäbischen Dialekt als Instrument benutzt. Dieser verleiht auch den ernsten Seiten des Lebens eine humoristische Note – ohne dass es einem wegen eines etwaigem Schüttelreimfaktors gleich die Zehennägel aufbiegt.

Corona lässt er natürlich nicht außen vor

Mit einer großen Buchpräsentation im heimischen Stadel und einem Zeltaufbau wird es coronabedingt dieses Mal nichts. Da seien zuletzt zwischen 400 und 450 Gäste bei den jeweiligen Premieren gewesen, sagt Schwehr, der den Selbstverlag damit begründet, keine Mindestanzahl an Büchern abnehmen zu müssen. Mit dem Digitaldruck (Martin und Lucia Beil, Mönstetten) habe es mit den Büchern auf Bestellung von Anfang an gut funktioniert.

Natürlich lässt Schwehr in einem jüngsten Band Corona nicht außen vor. Das beginnt bereits mit dem Titelbild, das den Autor in der Natur zeigt. Und hinter ihm hängt eine Hygienemaske am Ästchen eines Baums. Wer hätt’s denkt?

Ein kleiner Auszug aus dem Buch

Auf dem Außenumschlag seines Buches wirbt German Schwehr für sein Werk in Reimform. Es ist das Gedicht, das dem Buch seinen Titel gegeben hat. Seit dem Jahr 2003 erscheinen die Gedichtbände von Schwehr.

Wer hätt’s denkt

„Ma griagt im Leaba vieles g’schenkt,

s’woiß koiner, was die Zukunft brengt.

Corona isch in aller Munde

und macht weltweit seine Runde.

Was kommt doch dau noch für a Zeit,

jetzt braucht’s an Maulkorb scho für d’Leit!

Mit Klimawandel, Umweltsenda,

kasch grad nix Positives fenda?

Viel g’sünder, ja was willsch denn mehr,

isch drum dies Buch vom German Schwehr!“

Das Buch Wer hätt’s denkt. Eigenverlag. 96 Seiten. Preis: 9 Euro. Das Buch ist beim Autor direkt zu be- ziehen: Osterbachstraße 48, 89346 Bibertal-Ettlishofen, Telefon 08226/265. Per Mail: german. schwehr@gmx.de

