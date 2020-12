19.12.2020

Schwarzfahrer verletzt Bahn-Mitarbeiter: Polizei fasst ihn in Günzburg

Einen weiteren Mann ohne Fahrschein trafen die Beamten später ebenfalls am Bahnhof an - und fanden auch noch Drogen bei ihm.

Ein Fahrgast hat sich am Freitagmorgen trotz fehlenden Fahrscheins nicht gegenüber einem Mitarbeiter der Deutschen Bahn ausweisen wollen. Der 25-Jährige war derart aggressiv, dass er von dem Mitarbeiter bis zum Eintreffen einer Streife der Polizei Günzburg festgehalten werden musste. Hierbei erlitt der Mitarbeiter eine leichte Verletzung an der Hand, musste jedoch nicht weiter ärztlich behandelt werden. Gegen den Mann wurde ein Verfahren aufgrund der Leistungserschleichung sowie der Körperverletzung eingeleitet.

Am Vormittag ging bei der Polizei die Mitteilung über einen weiteren Schwarzfahrer am Bahnhof Günzburg ein. Die Beamten trafen einen 18-Jährigen an, der keinen für die Fahrt erforderlichen Fahrschein besaß. Im Rahmen der weiteren Kontrolle konnte bei ihm eine geringe Menge Marihuana gefunden werden. Ihn erwartet ein Verfahren aufgrund der Leistungserschleichung sowie des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz. (zg)

