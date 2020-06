vor 56 Min.

Schwer erkrankte Frauen suchen Vermieter mit Herz

Seit fast vier Jahren im Rechtsstreit: Manuela Szierbeck (links) und Nancy Huettig müssen in wenigen Wochen wegen eines Fehlers im Vermächtnis von Huettigs Mutter aus ihrem Haus in Günzburg ausziehen.

Plus Zwei an Multipler Sklerose erkrankte Frauen müssen wegen eines Fehlers in einem Vermächtnis bis Ende des Monats aus ihrem Haus ausziehen.

Von Lara Schmidler

Eine unheilbare Krankheit, ein unüberschaubarer Schuldenberg, der Rauswurf aus dem Wohnhaus – Szenarien, die, jedes für sich genommen, niemand erleben möchte. Für Manuela Szierbeck aus Günzburg sind sie alle zur Wirklichkeit geworden. Seit mittlerweile fast vier Jahren ist die 47-Jährige zusammen mit ihrer Mitbewohnerin und Pflegerin Nancy Huettig und ihren zwei Hunden auf der verzweifelten Suche nach einer neuen Wohnung. Doch alles der Reihe nach.

Manuela Szierbeck bürgt für Sieglinde Müllers Schulden

Begonnen hat die ganze Geschichte, als sich Szierbeck im Jahr 1998 bereit erklärte, die bis dahin angehäuften Schulden von Huettigs Mutter, Sieglinde Müller, zu übernehmen. „Nancy und ich sind schon seit unserer Kindheit miteinander befreundet“, erzählt Szierbeck. So habe sie mitbekommen, wie Huettigs Mutter immer öfter in finanzielle Schwierigkeiten gekommen sei und ihren Gläubigern das Geld nicht zurückzahlen konnte. Sie habe sie unterstützen wollen und daher für Müller gebürgt. „Ich möchte einfach immer helfen, wenn meine Mitmenschen in Not geraten“, sagt Szierbeck über sich selbst. Müllers Tochter Nancy Huettig hatte damals bereits die Diagnose Multiple Sklerose (MS) bekommen.

Szierbeck heiratete und bekam drei Töchter, doch die Ehe hielt nicht. Nach der Scheidung beschloss sie, mit Huettig in eine Wohngemeinschaft zu ziehen – so könnte sie sich auch um die kranke Freundin kümmern und mit ihr gemeinsam die drei Kinder großziehen. Doch es kam anders: Szierbeck erkrankte selbst. Im Jahr 2007 erlitt sie eine Hirnblutung, die bis heute nicht gestoppt werden konnte, kurz danach kam die Diagnose MS. Seit 2009 ist sie auf einen Rollstuhl angewiesen und wird von ihrer ebenfalls kranken Freundin Huettig gepflegt. Sie musste ihr Betriebswirtschaftsstudium abbrechen, als ihre Krankheit eine Ganzkörperlähmung auslöste. Aus dem gemeinsamen Haus in Aichach mussten Szierbeck und Huettig daraufhin ausziehen.

Darum geht es: Die beiden bebauten Grundstücke von Huettigs Mutter liegen direkt nebeneinander. Die Freundinnen bewohnen nur das Haus direkt an der Straße, in das sie viel Geld investieren mussten, um es bewohnbar zu machen.

Finanzielle Hürde: "Das Haus war nicht bewohnbar"

Da Szierbeck weiterhin die Schulden von Huettigs Mutter abbezahlte, habe es sich ergeben, dass sie in deren Haus in Günzburg gezogen seien, erzählt Szierbeck weiter. Zwölf Jahre ist das her. Es handelt sich um zwei aneinandergrenzende Häuschen, von denen nur eins bewohnt wird, auf zwei Grundstücken. „Das Haus war nicht bewohnbar, überall hat es geschimmelt.“ Also investierte Szierbeck noch mehr Geld, machte das 45 Quadratmeter-Haus zu ihrem Heim. Zeitweise wohnten auch ihre Töchter dort. „Mit den Hunden zusammen war es dann schon sehr eng“, erzählt Szierbeck und lacht. Sie sei ein positiver Mensch, ihre Devise laute: immer weiter kämpfen. „Eine positive Einstellung ist sehr wichtig, wenn man unter einer unheilbaren Krankheit leidet“, betont Szierbeck, die auch Psychologie und Naturheilkunde studiert hat. Auch für sie selbst sei Positivität das Wichtigste, um mit ihrer Krankheit fertig zu werden. Das bestätigt auch Nancy Huettig und fügt hinzu: „Ich habe Angst, dass es uns wieder schlechter geht, wenn dieser Streit nicht bald aufhört.“

Vier Jahre Rechtsstreit: Testament ist nicht gültig

Mit dem Streit meint Huettig den seit fast vier Jahren andauernden Rechtsstreit um das Haus, in dem sie leben. Vor vier Jahren ist Huettigs Mutter verstorben, trotzdem hat Szierbeck weiterhin jeden Monat die Schulden bei Müllers Gläubigern bezahlt. Es handelt sich dabei um 800 Euro. Von ihrer Frührente bleibt damit nicht viel übrig. Darum hat Müller in ihrem Vermächtnis festgesetzt, dass ihr Grundbesitz nach ihrem Tod in Szierbecks Besitz übergehen soll und die abbezahlten Schulden als Mietkauf gelten. Das Problem an der Sache: Das Vermächtnis ist in dieser Form nicht gültig. Szierbecks Anwältin Andrea Stütz erklärt, warum: „Zunächst ist das Testament unglücklich formuliert. Es wird als letzter Wille deklariert, aber dann wird etwas über einen Mietkauf geschrieben, also eine Gegenleistung – so funktioniert ein Testament aber nicht.“ Dazu komme, dass scheinbar keine der Beteiligten gewusst habe, dass Grundstücksübertragungen immer notariell beurkundet werden müssen, denn das sei hier nicht geschehen.

Doch damit nicht genug: Wegen der hohen Schulden, die Müller bis zu ihrem Lebensende angehäuft hatte, wurde nach ihrem Tod ein Insolvenzverfahren über ihren Nachlass eröffnet. Die beiden Grundstücke, auf denen Szierbeck und Huettig leben, sind das einzige bestehende Aktivvermögen. „Die zuständige Insolvenzverwalterin ist verpflichtet, die Gläubiger der Verstorbenen zu bedienen“, sagt Anwältin Stütz. Das bedeutet: Die Häuser werden geräumt. Das erzwungene Auszugsdatum: 30. Juni. „Das ist zu früh, wir wissen nicht, wo wir hinsollen“, sagt Szierbeck. Seit der Rechtsstreit begonnen hat, suchen die beiden Frauen eine bezahlbare, behindertengerechte Unterkunft. Ohne Erfolg: „Irgendwas ist immer. Mal stören die Hunde, dann wollen die Vermieter ein Paar und keine Wohngemeinschaft und manchmal bekommen wir direkt gesagt, dass man keine Behinderten haben will“, erzählt Szierbeck empört. Ab und an bekomme sie sogar unmoralische Angebote von Vermietern. „Unsere hilflose Lage wird von manchen Leuten schamlos ausgenutzt.“

Wohnungssuche: Langsam gehen die Perspektiven aus

Szierbeck fragte bei der Caritas nach, wurde zur Kartei der Not geschickt, die wiederum verwiesen auf den Arbeiter-Samariter-Bund, wo man ebenfalls nicht helfen konnte. In der Wärmestube fanden die Freundinnen eine Ansprechpartnerin, die jetzt ebenfalls versucht, einen Wohnraum zu finden – bislang erfolglos. Sogar nach Betreutem Wohnen haben sich die Frauen erkundigt. „Aber das darf man erst ab 60 Jahren in Anspruch nehmen“, sagt Szierbeck. Und langsam gehen die Perspektiven aus. „Wir wollen einfach nur ein Dach über dem Kopf“, sagt Huettig. Wenn sie das gefunden haben, wollen sie den Rechtsstreit ruhen lassen. „Ich würde auch die Schulden von Frau Müller weiter abbezahlen“, sagt Szierbeck. Dass sie das muss, ist dabei gar nicht gesagt. „Wir müssen noch prüfen, ob der bestehende Bürgschaftsvertrag überhaupt gültig ist“, sagt Anwältin Stütz. Wenn nicht, kann Szierbeck die Zahlungen einstellen. Doch zunächst gilt es, das Auszugsdatum hinauszuschieben – sonst sitzen die beiden in wenigen Wochen auf der Straße. Trotz ihrer verzweifelten Lage versuchen die Freundinnen, positiv zu bleiben. „Wir hoffen so sehr, dass sich ein Vermieter findet, der ein Herz hat.“





