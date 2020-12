12:25 Uhr

Schwer verletzt: Autofahrer prallt in Kemnat gegen Baum

Ein Großaufgebot an Rettungskräften war im Einsatz.

Ein Großaufgebot an Rettungskräften ist am Sonntagvormittag in Kemnat im Einsatz gewesen. Ein Autofahrer war von der Straße abgekommen.

In Kemnat ist bei einem Unfall am Sonntagvormittag ein 59-Jähriger verletzt worden. Der Autofahrer war auf der Kemnater Straße in Fahrtrichtung Schönenberg unterwegs, als er nach rechts von der Fahrbahn abkam, über einen kleinen Fußweg fuhr und frontal gegen einen Baum prallte. Dabei zog er sich nach ersten Informationen schwere Verletzungen zu.

Nachdem die Feuerwehr Kemnat, der Einsatzleiter vom Dienst der Feuerwehr Burtenbach sowie Rettungsdienst und Polizei eintrafen, wurde schnell klar, dass der Fahrer schonend aus seinem Fahrzeug gerettet werden soll, weshalb die Feuerwehr Burtenbach nachalarmiert wurde. Die Einsatzkräfte trennten dazu das Fahrzeugdach ab.

Rettungshubschrauber konnte nicht in Kemnat eingesetzt werden

Da die Sichtverhältnisse eingeschränkt waren, konnte kein Rettungshubschrauber eingesetzt werden. Im Einsatz waren gut 40 Kräfte der Feuerwehren Kemnat und Burtenbach, die Kreisbrandinspektion, der Rettungsdienst des BRK Krumbach mit Rettungswagen und Notarztfahrzeug sowie ein Einsatzleiter Rettungsdienst des BRK Günzburg und die Polizei Krumbach. (obes)

