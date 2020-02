vor 7 Min.

Schwere Jungs auf der Prunksitzung des CC Harthausen

1,6 Tonnen Gesamtgewicht: Das Männerballett des CCH entführte bei der Prunksitzung in die 80er-Jahre.

Wie der Carnevals-Club Harthausen bei seiner Prunksitzung wie vom Präsidenten angekündigt die Bühne zum Beben bringt.

Von Peter Wieser

Da hatten sich der Carnevals-Club Harthausen (CCH) und sein „Chrissident“ eine ganze Menge vorgenommen. Chef Christian Held, genannt „Chrissi“, ist beim CCH nämlich auch der „Chrissident“. Neun Faschingsgesellschaften hatte der CCH zu seiner Prunksitzung am Samstag in die Rettenbacher Gemeindehalle eingeladen. „Wir werden die Bühne zum Beben bringen“, hatte Held versprochen, die Gäste aber gleichzeitig beruhigt: „Alles ist festgezurrt – die Bühne, die wird heben.“

Einen Vorgeschmack gab der Einmarsch der Aktiven und der bereits anwesenden Gesellschaften, begleitet von zwei Fanfarenzügen: Dem eigenen, der diese hineingeleitet und dem der Offonia, der für den Ausmarsch sorgt. Weil CCH-Kindertanzmariechen Tatjana den Abend als erste beginnen durfte, war für sie zugleich die erste Rakete gestartet. Beim Showtanz der CCH-Kindergarde war die erste Zugabe fällig. 25 kleine bunte Fische und Krabben waren in die Tiefen der Meere getaucht und hatten dem Publikum gezeigt, wie es unter den Ozeanen der Welt aussieht.

Eine Integrativgruppe hat der CCH auch

Als weitere 19 CCH-Teenager dann ihren Marsch präsentierten, ließ es sich Chef Chrissi nicht nehmen zu sagen: „Wir sind stolz auf unseren Fanfarenzug und eine solche Mannschaft zu haben.“ Gemeint waren damit auch die weiteren CCH-Tanzmariechen: Lisa von den Teenagern, Liane von der großen Garde sowie Doppeltanzmariechen Saskia und Leonie. Eine Integrativgruppe hat der CCH ebenfalls: Die bekam, „völlig losgelöst“ über die Rettenbacher Weltall-Bühne schwebend, einen Extra-Applaus. Und was wäre eine CCH-Prunksitzung ohne Elfriede Baur? Die erzählte, was alles passieren kann, wenn ein kleines „Babetle“ aus dem ländlichen Rettenbach in die große Stadt Augsburg kommt.

Mit dem „Bühnebeben“ hatte Chrissi Held nicht übertrieben: Zuvor schon hatten die Offonia-Kosakinnen die russische Kälte mit Kalinka und Wodka vertrieben, die Burgavia hatte das Publikum mit der Magie weißer Tiger fasziniert, die Finndonia aus Finningen und der Faschingsverein Dischingen waren samt Prinzenpaaren und Garden eingezogen.

Gemeindehalle wird zur Stadthalle umbenannt

Lediglich eine kleine Pause war dem Publikum gegönnt, bis Schlag auf Schlag die anderen Gesellschaften folgten: Die Büttelzunft Nersingen mit ihren Schalmeien, die Wemdosia aus Wemding mit Tanzmajor Robin, Die Blaumeisen aus Huisheim mit den „Cats“, einer exzellenten Turnierformation, und die Faschingsfreunde Steinheim, die ihr 22-jähriges Jubiläum feiern. Das Ganze begleitet mit einer bunten Mischung aus weiteren Prinzenpaaren, Garden und Tanzmariechen. Da durften die Gäste auch schon etwas durcheinanderkommen, ob sie nun in Rettenbach oder in Harthausen waren. Freuen wird sich in jedem Fall die Gemeindehalle, die kurzerhand zur Stadthalle umbenannt wurde.

Nach dem LCV Waldstetten, samt Garde, Tanzpaar Simone und Nik, Showtanz und einem sonnenhungrigen und bunt „behuteten“ Männerballett steuerte der CCH auf den Höhepunkt zu. Jetzt standen sie auf der Bühne – 1,6 Tonnen Gesamtgewicht und „pure Erotik“: Die schweren Männer vom CCH-Männerballett, die in die „Highlights der Eighties“ führten, zwar nicht mehr die Jüngsten, aber sensationell und bezaubernd zugleich. Nicht weniger gewaltig zeigte sich die CCH-Showtanzgruppe: Mit ihrer „Power of Africa“ brachte diese die Bühne in einer brillanten Show endgültig zum Beben. Wenn auch zu später Stunde – „Chrissident“ Held hatte es geschafft, lediglich eine halbe Stunde zu überziehen, das Publikum war begeistert und die Bühne hatte tatsächlich das Beben ausgehalten.

