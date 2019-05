vor 11 Min.

Schwere Verletzung überschattet den Sieg des SC Ichenhausen

Der Ichenhauser Julian Riederle zieht sich beim Spiel in Oberweikertshofen einen Schien- und Wadenbeinbruch zu. Statt abzubrechen, holt das Team für ihn den Sieg.

Von Alexander Sing

Es gibt Momente auf dem Platz, da wird Fußball zur Nebensache. Einen solchen Moment mussten die Spieler und Anhänger des SC Ichenhausen am Samstag beim Auswärtsspiel in Oberweikertshofen erleben. Es läuft die 42. Minute, Spielstand 0:0. Der Ichenhauser Julian Riederle setzt in der eigenen Hälfte dem Ball nach, ein Gegenspieler kommt ihm entgegen. Riederle setzt zur Grätsche an, prallt mit dem Gegner zusammen. Und bleibt liegen.

Der 24-Jährige winkt Richtung Bank, hält sich das rechte Bein, schreit laut. Betreuer und Mitspieler eilen herbei, kurz darauf sind auch Sanitäter vor Ort. Sie waren zufällig bereits auf dem Sportplatz. Kurz vor der Partie war ein mitgereister Ichenhauser Anhänger im Sportheim schwer gestürzt. Ein Rettungshubschrauber kommt, die Verletzten werden in die Kliniken Fürstenfeldbruck und Großhadern gebracht. Bis zum Abtransport wachen Freundin und Familie von Julian Riederle bei ihm.

Julian Riederle erleidet Schien- und Wadenbeinbruch

Im Krankenhaus bestätigt sich der Verdacht: Schien- und Wadenbeinbruch. Riederle wird noch in der Nacht operiert, ebenso wie der Zuschauer, der sich die Schulter gebrochen hat. Die auf dem Platz zurückgebliebene Mannschaft steht unter Schock. Eigentlich hatte man doch beim Absteiger einen Sieg holen und so die Chance auf den historischen dritten Platz wahren wollen. In der ersten Hälfte gibt es durchaus Chancen, die beste ausgerechnet durch Riederle per Direktabnahme. Doch SCO-Keeper Max Knobling pariert (40.).

In der Halbzeitpause sitzen die Ichenhauser wie versteinert in der Kabine. Abteilungsleiter Henning Tatje erzählt: „Benjamin Sturm ist dann zu mir gekommen und hat gefragt, ob wir das Spiel abbrechen können. Die Spieler konnten keinen klaren Gedanken fassen.“ Auch die Oberweikertshofer scheinen nicht erpicht aufs Weiterspielen.

Trotzdem versuchen die Teams es. SCI-Kapitän Stefan Strohhofer sagt später in einer Videobotschaft an Riederle, man habe für ihn gewinnen wollen. Kurioserweise wird das Spiel dann tatsächlich besser. Der SCI zeigt seine gute Spielanlage, kombiniert sicher und so gibt es immer wieder gute Torabschlüsse. Aber Denis Nickel, Janick Reitz und Sturm per Kopf vergeben zunächst. Auf der anderen Seite haben die Königsblauen Glück, dass sie nicht in Rückstand geraten. SCO-Spieler Maximilian Schuch kommt in aussichtsreicher Position zum Schuss, zielt aber neben das Tor (55.).

Denis Nickel schießt SC Ichenhausen zum Sieg

Im Gegenzug dann die Gästeführung. Yannick Maurer legt auf für Nickel, der schließt eiskalt ab (57.). In der 84. Minute dann die Vorentscheidung. Der agile Kilian Kustermann wird gefoult und Nickel verwandelt den berechtigten Elfer wieder mit kalter Schnauze. Kurz wird es noch einmal brenzlig, als die Königsblauen bei einem Eckball nicht aufpassen und Dino Jurkovic den Anschlusstreffer einköpft (87.). Doch es bleibt beim Auswärtssieg.

Trotzdem wirkt die schwere Verletzung Riederles in der Mannschaft nach. Mit hängenden Köpfen verlassen sie den Platz. Das Saisonziel Platz drei scheint gar nicht mehr wichtig. Aufgabe der Verantwortlichen um Trainer Oliver Unsöld und den Sportlichen Leiter Rudi Schiller wird es nun sein, das Team bis zur Partie gegen Illertissen am kommenden Wochenende wieder aufzubauen. Dabei helfen will auch Julian Riederle. Der vor der Saison aus Babenhausen gekommene Mittelfeldspieler beweist bereits kurz nach seiner Operation Galgenhumor und lässt seine Teamkameraden in Anspielung auf seine vergebene Großchance wissen: „Tja, ich habe ja auch das Tor nicht gemacht!“

