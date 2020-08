12:18 Uhr

Schwerer Verkehrsunfall in Günzburg: Kind wird von Auto überfahren

Ein Kind wurde am Mittwochmittag auf einem Parkplatz in Günzburg von einem Auto überfahren und schwer verletzt.

Ein Kind wurde am Mittwoch gegen Mittag auf einem Parkplatz einer Wohnanlage in Günzburg überfahren und schwer verletzt.

In Günzburg wurde am Mittwochmittag nach ersten Angaben auf einem Parkplatz einer Wohnanlage Am Wasen an der Ulmer Straße ein Kind von einem Auto überfahren. Der Rettungshubschrauber brachte das schwer verletzte Kind ins Krankenhaus. Die Ulmer Straße wurde für den Verkehr zwischen Kötzer Weg und Bahnügergang bis zum Eintreffen eines Gutachters komplett gesperrt. (bwz)

Themen folgen