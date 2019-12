vor 38 Min.

Science-Fiction auf der Glöttwenger Theaterbühne

Die Glöttwenger Holzwinkelbühne zeigt drei abwechslungsreiche Stücke: Von einer Kriminalkomödie bis zu einem Wundermittel, das Erinnerungen löscht.

Von Martin Gah

Alle Vorstellungen der Glöttwenger Holzwinkelbühne in diesem Jahr sind bereits ausverkauft. Und der Besuch wird sich lohnen. Denn in diesem Theaterabend treffen drei ganz unterschiedliche Stücke aufeinander: ein Kriminalstück, eine Familienkomödie und Science-Fiction.

Zu Beginn der Familienkomödie „Das Geburtstagsgeschenk“ hält die Hausfrau Martha Kächele (Daniela Kupfer) ihrem Mann Oskar (Josef Joas) eine saubere Standpauke. Denn sie muss schon seit einem Jahr mit der Hand waschen, weil die Waschmaschine kaputt ist. Doch ihr 50. Geburtstag naht. Und so beschließen Oskar und die Kinder Sandra (Magdalena Joas) und Erich (Jan Knöpfle), für eine neue Waschmaschine zusammenzulegen.

Schon nach dem zweiten Test läuft die Waschmaschine nicht mehr

Diese wird termingerecht vom Elektriker geliefert und fachgerecht angeschlossen. Doch beim zweiten Test durch das Familienoberhaupt läuft sie nicht mehr. Die größten Lacher erntet Josef Joas mit der Szene, in der er die Waschmaschine zerlegt, um nach dem Fehler zu suchen. Denn das ist nicht ganz einfach, da er vorher mit Erich heftig auf die Gesundheit der Mutter geschnapselt hat. Mit großer Natürlichkeit spielt die Debütantin Magdalena Joas ihre Rolle.

Zu Beginn des Science-Fiction-Stücks „Das blaue Wunder“ ist die Wissenschaftlerin Sabine (Sarah Baumeister) so richtig aufgekratzt vor Freude, als sie ihrem Mann Stefan (Jürgen Steinle) von ihrem Durchbruch erzählt. Denn es ist ihr gelungen, Raumzeit in eine blaue Flüssigkeit zu extrahieren. Stefan ist allerdings total niedergeschlagen.

Eine Wissenschaftlerin erfindet einen Erinnerungslöscher

Denn er hat die Frau seines Chefs beleidigt. Sabine schlägt vor, Stefans Chef Günther (Steffen Stöckle) und seine Frau (Eva Steinle) zum Essen einzuladen, um den Fauxpas wieder gutzumachen. Doch das Versöhnungsessen läuft aus dem Ruder, da die Nachbarin Bärbel (Nicola Hofstetter) auftaucht, eine herzliche, aber sehr derbe Bäuerin. Doch zum Glück hat Sabine auch einen Erinnerungslöscher erfunden, der wie eine Art Fotoapparat funktioniert. Die davon getroffenen verlieren nicht nur ihre Erinnerung, sie frieren auch ein und werden zu verschiebbaren Figuren. Dennoch genügt eine Wiederholung des Essens nicht, um einen katastrophalen Verlauf zu verhindern. Dazu braucht Sabine schon mehrere „Durchläufe“.

Turbulent geht es zu im Kriminalstück „Ein Dieb kommt selten allein“. Therese Motzkopf (Daniela Hagenbusch) wird im Park überfallen und ihrer Tasche mit allem Bargeld beraubt. Ihr Mann Otto (Leo Steinle) und ihr Sohn Fred (Achim Steinle) machen sich auf die Suche nach dem Ganoven. Ihre Tochter Ina bringt unterdessen einen jungen Mann (Lion Schetting) mit nach Hause, den sie auf der Straße angefahren hat.

Der Gauner wird in der Speisekammer eingesperrt

Therese erkennt in ihm den Gauner aus dem Park. Zusammen mit Otto überwältigt sie ihn, fesselt ihn und sperrt ihn in die Speisekammer. Ina versucht ihm aber zu helfen, denn sie fährt öfter fremde Männer an, um sie für sich zu angeln. Valentina Schmid als Ina spielt ihre Rolle mit einer unbändigen Lust am Flirten. Zeitgleich taucht ein weiterer junger Mann (Toni Ritter) vor dem Haus der Familie Motzkopf auf, auf den die Beschreibung des Täters passt. Otto und Fred überwältigen ihn. Doch der Mann gibt sich als Kommissar aus. Aber seltsamerweise taucht die Polizei an diesem Tag noch ein zweites Mal in Form einer Komissarin (Melanie Gottwald) auf. Es bleibt also bis zum Schluss spannend.