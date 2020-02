17:45 Uhr

Sebastian Schulz aus Jettingen wird 16. bei der EM

Der Luftpistole-Schütze des SV Waldkirch verpasst das Halbfinale in Breslau um lediglich zwei Ringe.

Von Jan Kubica

Klar, bei einer Europameisterschaft ist die Leistungsdichte immer besonders hoch. Aber im Schießsport geht es zuweilen dramatisch knapp zu. Das musste jetzt auch der Jettinger Sebastian Schulz erfahren. Bei den kontinentalen Titelkämpfen in Breslau erreichte der 19-Jährige im Qualifikationsdurchgang Luftpistole Junioren richtig gute 568 Ringe. Aufgrund der immensen Leistungsdichte reichte das dennoch nur zu Platz 16.

Das Halbfinale der besten acht Schützen verpasste Schulz, der im Kader des Bundesligisten SV Waldkirch steht, um gerade einmal zwei Ringe. Das beste Ergebnis der Qualifikation schaffte der Italiener Federico Nino Maldini, der in sechs Serien 580 Ringe schoss. Am Ende musste er allerdings mit Bronze vorliebnehmen. Das Finale um Gold gewann der Ukrainer Hlib Kihitov gegen den Briten James A. Miller.

SV-Manager Peter Weigelt hofft und bangt mit

Zum Auftakt der Qualifikation präsentierte sich Schulz in der imposanten Kulisse der Weltkulturerbestätte Jahrhunderthalle gewohnt stabil. Die erste Serie beendete er mit 95 Ringen und lag damit gleich im erweiterten Spitzenfeld unter den insgesamt 43 Schützen. Dieses Ergebnis wiederholte er im zweiten Durchgang. Platz elf nach 20 Schüssen eröffnete ihm alle Möglichkeiten. Der Mini-Durchhänger mit 94 Ringen ließ den nach Polen mitgereisten Waldkircher Manager Peter Weigelt im Publikum trotzdem ans Halbfinale glauben. Weitere 94 Ringe ergaben im Zwischenklassement 378 Ringe. Neue Hoffnung machte erst die nächste Runde, in der Schulz 96 Ringe schaffte. „Mal sehen, was rauskommt“, bemerkte Weigelt – und prompt unterlief dem jungen Schützen eine Acht. Zum dritten Mal die 94 stand am Ende dieser abschließenden sechsten Serie. Weigelt kommentierte den insgesamt starken Auftritt lobend: „Schulz hat sein Potenzial ausgeschöpft. Er braucht sich vor niemandem in Europa verstecken. Wir sind mit ihm vollkommen zufrieden – und er war es letztlich auch.“

Platz sieben mit dem deutschen Team

Zusammen mit Nils Strubel (568) und Jan Luca Karstedt (562) qualifizierte sich Schulz im Mannschaftswettbewerb für das Halbfinale. 1698 Ringe brachten den bundesdeutschen Junioren vorerst Platz vier ein. Weniger gut lief es für sie dann im Kräftemessen der besten acht Teams. Hier belegten die jungen Adlerträger mit 555 von 600 möglichen Ringen Rang sieben. Schulz war mit 188 Ringen (95, 93) bester Deutscher; Strubel erreichte 186 und Karstedt 181 Ringe. Für das Finale um Gold qualifizierten sich der spätere Gewinner Russland und die Slowakei, die jeweils 569 Ringe schafften. Dritter wurde am Ende Italien.

