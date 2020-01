10:18 Uhr

Sechs Betriebe im Landkreis Günzburg melden Kurzarbeit an

438 Beschäftigte im Landkreis Günzburg sind davon betroffen. Die Zahl der Menschen ohne Job steigt. Was sind die Gründe?

Im Landkreis Günzburg ist die Arbeitslosigkeit deutlich gestiegen, meldet die zuständige Arbeitsagentur Donauwörth. Die Quote liegt bei 2,6 Prozent und damit um 0,3 Prozentpunkte höher als im Vormonat sowie 0,2 Prozentpunkte höher als im Vorjahr. Im Januar 2019 lag die Quote bei 2,4 Prozent. Aktuell sind 1896 Menschen arbeitslos gemeldet, 201 mehr als im Vormonat und 177 mehr als vor einem Jahr, heißt es weiter.

„Saisonübliche Entlassungen in der Winterzeit und zum Jahresende bewirken einen üblichen Anstieg der Arbeitslosigkeit im Januar. Neben den eher geringen Zugängen aus den Außenberufen verzeichnen wir vermehrte Arbeitslosmeldungen aus den Bereichen Produktion und Fertigung sowie Verkehr und Logistik. Hier macht sich die konjunkturelle Eintrübung in bestimmten Bran-chen bemerkbar. Ein weiteres Indiz sind die verstärkt eingehenden Anfragen und Anzeigen für Kurzarbeit, vor allem aus dem Maschinen- und Metallbau. Aktuell wurde von sechs Betrieben Kurzarbeit für 438 Arbeitnehmer angemeldet“, erläutert Richard Paul, Leiter der Donauwörther Arbeitsagentur.

Gas geben bei der Suche nach einem Ausbildungsplatz

Mitte Februar gibt es bei den Schülern die Zwischenzeugnisse und spätestens jetzt sei es an der Zeit, sich um eine Ausbildungsstelle zu bewerben. Ein Berufsabschluss lege eine wichtige Grundlage für die gesamte berufliche Laufbahn und verringere das Risiko der Arbeitslosigkeit erheblich. „Deshalb mein Appell an alle Jugendlichen, die noch keine Ausbildungsstelle gefunden haben, mit den Bewerbungsaktivitäten jetzt richtig Gas zu geben. Unsere Beratungskräfte unterstützen individuell bei Berufswahl und Stellensuche.“ Termine zu einem persönlichen Gespräch bei der Agentur für Arbeit gibt es unter der gebührenfreien Telefon-Hotline 0800/4555500.

Die Top 10 der offenen Stellen im Landkreis 1 / 10 Zurück Vorwärts 83 Berufe in der Lagerwirtschaft

62 Berufe in der Schweiß- und Verbindungstechnik

60 Berufe in der Metallverarbeitung

56 Berufe im Maschinenbau und der Betriebstechnik

52 Berufe im Metallbau

50 Berufe in der Kraftfahrzeugtechnik

49 Berufe in der spanenden Metallbearbeitung

47 Kranführer, Bediener Hebeeinrichtungen

35 Büro- und Sekretariatskräfte

35 Berufe im Verkauf

Wie sieht die Arbeitsmarktsituation bei den „besonderen Personengruppen“ aus? Derzeit sind 209 junge Menschen zwischen 15 und 25 Jahren ohne Arbeit, deren Arbeitslosenquote beträgt 2,3 Prozent. Bei den älteren Arbeitnehmern ab 50 Jahren beträgt die Quote aktuell drei Prozent, das entspricht 754 Personen. 556 ausländische Arbeitslose und 249 Menschen mit Behinderung suchen ebenfalls eine Beschäftigung.

Trotz allem eine hohe Dynamik auf dem Arbeitsmarkt

Von den insgesamt 1896 arbeitslos gemeldeten Menschen waren am Stichtag 1431 (plus 144 zum Vormonat) bei der Agentur für Arbeit und 465 beim Jobcenter des Landkreises Günzburg (57 mehr als im Vormonat) gemeldet. Der regionale Arbeitsmarkt weise trotz allem weiterhin eine hohe Dynamik auf. Insgesamt haben sich 696 Menschen neu arbeitslos gemeldet, davon kamen 421 aus einer Erwerbstätigkeit. Im Gegenzug beendeten 496 ihre Arbeitslosigkeit, davon nahmen 161 eine Erwerbstätigkeit auf.

Zur Besetzung sind von den Arbeitgebern insgesamt 1453 offene Stellen gemeldet, 138 weniger als vor einem Jahr. Davon sind 1160 in Vollzeit, 103 in Teilzeit und 190 in Voll- oder Teilzeit zu besetzen. Bei gut 75 Prozent der gemeldeten Stellen liegen die Anforderungen auf Fachkraftniveau oder höher. 47,9 Prozent der Stellen sind von Arbeitnehmerüberlassungsfirmen gemeldet, heißt es in der Pressemitteilung der Arbeitsagentur. (zg)

Lesen Sie auch zum Thema Arbeitsmarkt:

Fast 200.000 mehr als im Dezember: Zahl der Arbeitslosen steigt deutlich an

Zuwanderer mildern den Mangel an Fachkräften

Kurzarbeit: Ist sie Fluch oder Segen im Landkreis Günzburg?

Themen folgen