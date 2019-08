11:52 Uhr

Sechs Gegentore daheim: FC Günzburg ist gegen Affing ohne Chance

Der FC Günzburg bleibt ein Sorgenkind der Liga. Gegen den FC Affing ist der Aufsteiger in allen Belangen unterlegen. Dabei sah es zu Beginn noch gut aus.

Von Uli Anhofer

Bezirksligist FC Günzburg muss weiter auf den ersten Saisonsieg warten. 3:6 verlor der Aufsteiger sein Heimspiel gegen den FC Affing. Die Kreisstädter zeigten sich gegenüber der 0:3-Niederlage aus der Vorwoche gegen den TSV Rain II verbessert, allerdings waren die Gäste dem Aufsteiger beinahe in allen Belangen überlegen.

Die Affinger starteten druckvoll in die Partie. In der zweiten Minute erkämpfte sich der FCA drei Ecken in Folge. Allerdings wurde keiner dieser Standards gefährlich. Beim ersten FCG-Angriff wurde Christoph Wachs frei gespielt. Der Offensivmann stand vor Affings Keeper Nicolas Köpper, legte den Ball am Schlussmann vorbei und wurde von Köpper gefoult. Schiedsrichterin Paulina Koch aus Waltenhofen zeigte ohne zu zögern auf den Elfmeterpunkt. Mittelstürmer Max Lamatsch legte sich den Ball zurecht und traf ins rechte untere Eck (11.).

Günzburgs Spielertrainer Bronnhuber vergibt das 2:0

Der FC Affing antwortete mit einem schönen Angriff, der mit einem Schuss von Nino Kindermann abgeschlossen wurde. FCG-Keeper Fabian Kuchenbaur klärte per Faust-abwehr. In der 24. Minute hatte der Günzburger Spielertrainer Christoph Bronnhuber die große Gelegenheit zum 2:0 auf dem Fuß. Doch er scheiterte mit seinem Schuss an Keeper Köpper. Nach dieser vergebenen Chance drängten die Gäste auf den Ausgleich. In der 40. Minute war es dann soweit. Die Günzburger verloren in der Vorwärtsbewegung den Ball, Affing schaltete schnell um, Nino Kindermann war aus kurzer Distanz zur Stelle und netzte ein (40.). Nur zwei Minuten später stellten die Gäste auf 1:2. Torschütze war Maximilian Schacherl, der eine Flanke von Matthias Steger verwandelte.

Die erste gefährliche Aktion der zweiten Halbzeit kreierten die Platzherren. In der 54. Minute setzte Barbaro Casamayor-Bell seinen Trainer Christoph Bronnhuber ein, der brachte den Ball an Torwart Köpper vorbei in Richtung Tor, doch ein Affinger Verteidiger wehrte auf der Linie ab. Im Gegenzug stellten die Gäste auf 1:3. Torschütze war wiederum Schacherl. Er war aus kurzer Distanz erfolgreich. Zehn Minuten später verlor Julian Chessa auf der linken Seite den Ball an Matthias Steger. Der Mittelfeldmann lief nach innen und jagte den Ball zum 1:4 ins Netz.

Beim Treffer zum 2:4 keimt für Günzburg kurz Hoffnung auf

In der 66. Minute keimte beim FC Günzburg noch einmal etwas Hoffnung auf. Nach einem Schuss aus 20 Metern von Andreas Buchta fälschte Benjamin Wahl den Ball ins Tor ab (66.). Doch neun Minuten später traf der beste Spieler der Partie, Matthias Steger, wieder ins Schwarze. Der Affinger Mittelfeldmann jagte den Ball in der 75. Minute aus 25 Metern ins Tor. Gefährlich wurde Günzburg dann noch einmal durch den eingewechselten Steffen Benke. Nach einer feinen Körpertäuschung brachte der 29-Jährige den Ball aus 22 Metern im Affinger Tor unter (82.). In der Nachspielzeit stellte Matthias Steger mit seinem dritten Tor auf 3:6. Steger war nach einem Rückpass von Marc Al-Jajeh aus zehn Metern erfolgreich.

