17:58 Uhr

Sedanstraße nach Unfall mit mehreren Fahrzeugen gesperrt

Im Bereich der Sedanstraße hat sich in Günzburg ein Unfall mit mehreren Fahrzeugen ereignet.

An der Kollision in der Günzburger Innenstadt sind ein Bus und vier Autos beteiligt gewesen. Viele Einsatzkräfte waren alarmiert worden.

Nach einem Unfall mit mehreren Fahrzeugen ist die Sedanstraße in der Günzburger Innenstadt am Donnerstagnachmittag zeitweise gesperrt worden. Zwei Rettungswagen des Roten Kreuzes und einer der Johanniter sowie Notarzt, Einsatzleiter Rettungsdienst, die Günzburger Feuerwehr und die Polizei waren am Ort.

Beteiligt waren nach deren Auskunft ein Bus und vier Autos, maximal eine Person sei leicht verletzt worden. Am Donnerstag konnte die Polizei noch nicht mehr sagen. Die Feuerwehr sprach von sechs ambulant Behandelten, offenbar habe der Bus die Autos aufeinandergeschoben. (cki)

