00:34 Uhr

Segen für das neue Musikheim

Die Stadtkapelle Günzburg kann endlich ihr neues Domizil beziehen

„Schenke uns den guten Ton und gib uns deinen Segen ...“ Mit einem ökumenischen Gottesdienst, gehalten von Stadtpfarrer Ulrich Däubler und Pfarrerin Jutta Martin, bezog die Stadtkapelle Günzburg, die ihr 25-jähriges Bestehen feierte, am gestrigen Sonntag ihr neues Domizil im Naturfreundehaus.

Was am 1. August 2016 mit dem Ausräumen begonnen hatte, fand jetzt knapp zwei Jahre später einen feierlichen Abschluss. Am Samstagabend rockten die österreichische Partnerkapelle „Jung St. Marien“ und „Blechverrückt“. Am gestrigen Sonntag läutete ein ökumenischer Gottesdienst mit Weihe den zweiten Festtag ein. Es sei ein „Lebenshaus“ zur Ehre Gottes und der Freude an der Musik mit „zwischenmenschlichem Zusammenklang“, betonte Pfarrer Däubler.

Auch die Naturfreunde feierten kräftig mit und weihten ihre neue Hütte, die aus dem ehemaligen Freisitz entstanden ist, ein. (kih/sawa)