Sehnsucht nach Sitzungssaal

Burtenbacher Räte tagen in Turnhalle

Anfangs war man coronabedingt wegen der einzuhaltenden Abstände in die Mehrzweckhalle ausgewichen.

Am Montag fand die Sitzung des Gemeinderats nun erstmals in der Geschichte Burtenbachs in der Schulturnhalle statt und ließ Bürgermeister Roland Kempfle gleich zu Beginn zu der Feststellung kommen: „Von der Akustik auch nicht viel besser als in der Mehrzweckhalle“, wie er scherzend bemerkte, letztlich aber recht behielt. Er hoffe, dass es sich irgendwann ergebe, dass man wieder in den Sitzungssaal zurückkehren könne.

Der öffentliche Teil der Sitzung gestaltete sich dafür äußerst kurz. Zur Änderung der Planfeststellung beim Hochwasserschutzprojekt Balzhausen/Ursberg erteilte der Burtenbacher Gemeinderat einstimmig sein Einvernehmen. Darin geht es um Maßnahmen des Wasserwirtschaftsamts Donauwörth im Bereich des Teilungswehres Mindelzell, die von dem seinerzeit festgestellten Plan abweichen.

Im Großen und Ganzen sei die Marktgemeinde Burtenbach davon nicht spürbar betroffen, es handle sich um geringe bauliche Änderungen, sah Bürgermeister Roland Kempfle die Auswirkungen als unproblematisch. Gemeinderatsmitglied Franz Bader hatte zunächst noch Bedenken geäußert, dass dadurch möglicherweise mehr Wasser über den Ortsteil Kemnat fließen könne.

Ähnlich verhielt es sich bei der Abgabe einer Stellungnahme zum vorhabenbezogenen Bebauungsplan „Baumhotel Kammelauwald Behlingen, Zweite Änderung“ der Gemeinde Kammeltal. Als Nachbargemeinde sei man zu hören, von den Maßnahmen sei man jedoch nicht berührt, so Kempfle. (wpet)

