Sein erster Gottesdienst in Ichenhausen

Vor wenigen Tagen feierte Pater Joachim Geilich in der Roggenburger Klosterkirche Primiz. Am Sonntag findet in der Ichenhauser Stadtpfarrkirche St. Johannes Baptist die Nachprimiz statt. Pater Joachim wird die kommenden zwei Jahre nun als Kaplan in Ichenhausen verbringen.

Pater Joachim Geilich wurde vor wenigen Tagen in Roggenburg zum Priester geweiht. Am Sonntag feiert er nun seine Nachprimiz.

Von Peter Wieser

Am vergangenen Sonntag wurde Pater Joachim Geilich von Weihbischof Florian Wörner in der voll besetzten Klosterkirche Roggenburg (Landkreis Neu-Ulm) feierlich zum Priester geweiht. Nach seiner Klosterprimiz feiert der Prämonstratenser an diesem Sonntag in der Ichenhauser Stadtpfarrkirche St. Johannes Baptist Nachprimiz. Sie ist zugleich sein erster Gottesdienst in der Gemeinde, in der er tätig ist und den er selbst halten wird.

Pater Joachim ist in Ludwigsburg geboren, im dort nahe gelegenen Mundelsheim aufgewachsen. Er zog im alter von 15 Jahren mit seinen Eltern nach Mudau in den Odenwald. Mit seinem ehemaligen Freundeskreis von Kolping ist er auch heute noch eng verwurzelt.

Bereits in der Kindheit habe er den Wunsch gehegt, Pfarrer zu werden, erzählt der 39-Jährige. Zunächst erlernte er den Beruf des Bürokaufmanns und trat später eine Ausbildung zum Krankenpfleger an. Dieser Beruf, und damit auch am Krankenbett zu sitzen, habe ihm die Gelegenheit gegeben, seelsorgerisch tätig zu sein. Der letzte Funke habe ihm damals noch gefehlt, nun habe er sich seinen Wunsch erfüllt. Er spricht von der anderen Seelsorge, die man als Priester leiste: Nicht nur Wunden verbinden, sondern die inneren Wunden auch heilen.

Er wirkt in der Umgebung des Klosters

Nachdem er sein Theologiestudium in München abgeschlossen hatte, kam Pater Joachim nach Ichenhausen. Dass der Pfarrer in Ausbildung dort seit Weihnachten sein Pastoraljahr verbringt, lag an Pater Jonas Schreyer, der ebenfalls ein Roggenburger Prämonstratenser und damit ein Mitbruder von Pater Joachim ist. Zwei Jahre seiner vierjährigen Ausbildung zum Pfarrer wird er nun als Kaplan in Ichenhausen verbringen, möglicherweise noch zwei weitere, bis er eine eigene Pfarrei übernehmen wird. Für ihn als Ordenspriester wird sich diese in der näheren Umgebung des Klosters Roggenburg befinden.

„Ein Pfarrer muss auf Augenhöhe predigen und bei den Leuten sein“, betont Pater Joachim. Den „einen“ Weg zu Gott gebe es nicht, denn jeder Weg sei anders und die Kirche sei für jeden da. Sein Primizspruch – ein Vers aus der Apostelgeschichte, der auf alle Menschen zutreffe – sage es klar aus: „Denn in ihm leben wir, bewegen wir uns und sind wir.“

Er sei als Ministrant, als Lektor und als Organist viel kirchlich unterwegs gewesen. Das, was er gerne getan habe, habe er sich nun zum Beruf gemacht.

Bodenständige Menschen

Von größter Wichtigkeit sei es ihm dabei, den eigenen Freundeskreis zu pflegen. Ein Pfarrer ohne Freunde könne keine Seelsorge betreiben. „Die bayerischen Schwaben erinnern mich zwar immer wieder daran, dass ich kein Bayer bin, sondern ,nur‘ ein Württemberger“, verrät er schmunzelnd – und fügt hinzu: „Aber ich bin gerne hier und die Menschen hier sind bodenständig und herzlich.“

Inzwischen leben auch die Eltern von Pater Joachim in Ichenhausen. Am Sonntag zur Nachprimiz wird Pater Joachim seine Primizstola tragen. Sie zeigt die vier Ordenspatrone, oben die Gottesmutter Maria und den heiligen Joachim, darunter den heiligen Augustinus und den heiligen Norbert.

Den Festgottesdienst im Rahmen des Patroziniums, der um 10 Uhr beginnt und musikalisch von den Chören der Pfarreiengemeinschaft Ichenhausen, dem Kirchenchor Kissendorf und der Musikkapelle Autenried mitgestaltet wird, wird er selbst zelebrieren. Gleichzeitig findet im Anschluss daran das Pfarrfest statt.

Am 15. Juli feiert Pater Joachim in seinem Heimatort Mudau im Odenwald seine Heimatprimiz, die ähnlich wie die Klosterprimiz in Roggenburg ein weiteres besonderes Ereignis darstellen wird.

