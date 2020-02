vor 53 Min.

Sein letzter Rathausüberfall

Haldenwangs Bürgermeister Georg Holzinger hat einen neuen Beinamen – und muss eine Brotzeit ausgeben

Von Peter Wieser

Was macht ein Bürgermeister, wenn vier weitere Kandidaten an den Beinen seines Bürgermeisterstuhls sägen? Die richtige Antwort lautet: Er kann nicht mehr regieren und deshalb geht er in den Ruhestand. Darum werde er auch nicht mehr zur Wahl antreten, erklärte Haldenwangs Noch-Bürgermeister Georg Holzinger, nachdem die Faschingsgesellschaft Haldenwanger Gaudi samt Prinzenpaaren, Gardemädchen und Furzafang’r am Gumpigen Donnerstag das Rathaus überfallen hatte.

Es war somit der letzte Überfall in seiner Amtszeit als Bürgermeister, der ihm gleichzeitig den Beinamen „Georg, der Letzte“ einbrachte. Doch es kam noch schlimmer: Weil er seinen Furzafang’r-Orden vergessen hatte, darf Georg Holzinger demnächst bei einer Brotzeit den Gaudi-Kindern und -Minis zeigen, dass es keine lila Kühe gibt.

Apropos Ruhestand: Nachdem Bürgermeister Holzinger nach dem Überfall jetzt weiß, wie Sparmaßnahmen in Pflegeheimen aussehen können (siehe Foto), wird er ohnehin lieber daheim bleiben.

