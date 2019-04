00:33 Uhr

Seit 80 Jahren Mitglied der Jäger

Neben den Ehrungen waren vor allem die Abschusszahlen von Reh- und Schwarzwild im vergangenen Jagdjahr und ein angepasster Rehwildbestand Thema

Eine bislang einmalige Auszeichnung gab es bei der Jahreshauptversammlung des Jagdschutz- und Jägervereins Günzburg (JJV) , die im LCV-Heim in Waldstetten stattfand. Der Vorsitzende Manfred Borchers berichtete zunächst über den Verlauf des Jagdjahres und sprach den Abschluss der Drei-Jahres-Abschussplanung für Rehwild an. Die amtlich festgelegten Abschusszahlen, die auf Vorschläge der Jagdgenossenschaften und der Jäger vor Ort ermittelt werden, fielen im Durchschnitt wie in den vergangenen drei Jahren aus. Der Druck der Waldbesitzer führt aufgrund von Verbissschäden in einigen Revieren jedoch zu Abschusserhöhungen.

Im Auftrag der Unteren Jagdbehörde stellte Franz Schmid, Leiter der Veterinärbehörde beim Landratsamt Günzburg, die Jagdstrecken, also die Jagdbeute eines Jagdjahres, im Jahr 2018/19 auf der 35000 Hektar großen Jagdfläche des Altlandkreises Günzburg vor, das in 93 Reviere aufgeteilt ist.

Beim Rehwild hielt sich der Abschuss mit 1734 Stück im Vergleich zum Vorjahr mit 1730 fast die Waage. 256 Tiere fielen dabei Wildunfällen zum Opfer. Beim Schwarzwild gingen die Abschusszahlen im Vergleich zum Vorjahr dagegen beinahe um die Hälfte von 880 auf 464 Stück zurück; ebenso wie im gesamten Landkreis Günzburg, also im Altlandkreis Günzburg und Krumbach zusammen: 2018/19 waren es 798, im Vorjahr noch 1369 Stück. Das sei ein deutliches Zeichen für einen spürbaren Eingriff in die Population, wie es in der Mitteilung heißt. Der ständige Jagddruck sei an der Strecke aber auch deutlich erkennbar. Die Wildschweine hatten im vergangenen Herbst und Winter einen reich gedeckten Tisch. Die Eichel- und Buchenmast war besonders gut, das Nahrungsangebot nach der Maisernte also reichlich. Die Jäger würden auch zukünftig die straffe Bejagung der Wildschweine beibehalten, sagte Borchers.

Axel Heiß, Leiter des Amtes für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten in Krumbach, betonte, dass die Arbeit der Jäger ein aktiver Beitrag für den Umbau zum Zukunftswald sei. Denn ein angepasster Rehwildbestand sei Grundvoraussetzung dafür, dass eine Naturverjüngung der Hauptbaumarten im Wald möglich sei. Auch der Jagdberater im Landratsamt Günzburg, Werner Blaha, sagte, dass Landwirte, Forstleute und Jäger zur Umsetzung der forstlichen Ziele beitragen würden.

Bei den Ehrungen für langjährige Mitgliedschaft im Bayerischen Jagdverband gratulierten Borchers und der Ichenhauser Hegegemeinschaftsleiter Hans-Martin Schmid in diesem Jahr zu einer beim JJV Günzburg bisher einmaligen Ehrung: Emil Fischer aus Haldenwang ist seit 80 Jahren Mitglied. Die Würdigung erfolgte an seinem 95. Geburtstag mit den Jagdhornbläsern in Haldenwang. Ebenfalls geehrt wurden: Für 50-jährige Mitgliedschaft Anton Baur, Kötz, Adolf Buttala, Leipheim, Adolf Lutz, Landensberg, Rudolf Schindler, Günzburg, Johann Weikmann, Waldstetten und Johann Zahler, Offingen.

Für 40-jährige Mitgliedschaft: Hans Hausdörfer, Wernau und Herbert Sailer, Ichenhausen. Für 25-jährige Mitgliedschaft: Anton Bigelmaier, Jettingen- Scheppach, Alex Lochbrunner, Ebersbach, Fritz Lotter, Waldstetten, Rainer Rzepka, Autenried, Herbert Schmid, Landensberg, Peter Schmid, Jettingen-Scheppach und Rainer Schmidt, Riedhausen. Darüber hinaus wurden Maximilian König und Jörg Missner zu weiteren Kassenprüfern gewählt. (zg)

Themen Folgen