Seit Montag sind alle Grundschüler wieder an den Schulen

Auch in Günzburg kommen am Montag, 15. März 2021, wieder alle Mädchen und Buben zum Präsenzunterricht an die Grundschule Auf der Bleiche. Unter strengen Hygieneauflagen und mit Maskenpflicht sitzen die Kinder nun wieder mindestens eine Schulwoche lang in voller Besetzung in den Klassenzimmern.

Von Bernhard Weizenegger

Wie an einer Perlenkette aufgereiht, warteten am Montagmorgen etliche Kinder, bis der Hausmeister die Türen der Grundschule Auf der Bleiche in Günzburg aufschloss. Seit dem vergangenen Jahr kamen erstmals wieder alle Mädchen und Buben gleichzeitig zur Schule.

„Viele Regelungen werden wir wohl beibehalten“, sagt Rektor Alwin Bayer. So diszipliniert, wie sich die Schüler verhalten, sei dies vor der Corona-Krise nicht gewesen.

Bei der Ankunft erst Hände desinfizieren. Bild: Bernhard Weizenegger

Am Eingang nutzen alle gewissenhaft die Desinfektionsspender. Die Kleinsten müssen sich strecken, um einen Spritzer alkoholische Lösung auf die Handflächen zu verteilen. In Einbahnregelung laufen sie entlang der Absperrbänder zu ihren Klassenzimmern. Die Türen der Lehrräume stehen alle offen, drinnen ist bereits konzentrierte Arbeitsatmosphäre zu spüren. Fast scheint es, als fremdeln die Mädchen und Buben etwas. Und angesichts der Masken ist die Frage des Rektors „Kennt Ihr Euch noch alle?“ gar nicht so unberechtigt. Weil die Schüler nach dem Distanzunterricht, der vom 11. Januar bis 22. Februar dauerte, für den Wechselunterricht in zwei Gruppen aufgeteilt waren, haben sich viele zuletzt vor Weihnachten an der Schule getroffen.

Seit gestern sind im Landkreis Günzburg wieder alle Grundschüler in ihren Klassen zusammen. Das ist auch für die 22 Mädchen und Buben der Klasse 1b an der Grundschule Auf der Bleiche in Günzburg eine große Umstellung. Bild: Bernhard Weizenegger

Wie die aktuell steigenden Zahlen erwarten lassen, wird der Präsenzunterricht wohl nur diese eine Woche stattfinden. Dann könnte es wieder zurück in Wechselunterricht und nach den Osterferien sogar Distanzunterricht gehen.

