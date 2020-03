05.03.2020

Seit den 80ern in Burgau

Erna Koch feiert 90. Geburtstag

Die leuchtenden Primeln auf ihrem Balkon erwecken den Eindruck, dass bei Erna Koch schon lange der Frühling eingezogen ist. „Ich habe es schön hier und ich genieße es, vor allem jetzt, wenn der Frühling kommt und die Sonne schon am Morgen in die Wohnung scheint“, sagt sie. Erna Koch lebt seit knapp sechs Jahren in der Seniorenwohnanlage an der Burgauer Bleichstraße. Heute feiert sie ihren 90. Geburtstag. Die Primeln seien als Tischdeko im Café an der Bleiche bestimmt. Dort werde sie am Samstag mit ihrer Familie und guten Bekannten ihren Geburtstag feiern. Darauf freue sie sich jetzt schon, und ganz besonders auf ihren Cousin Rolf, der extra aus Kiel anreise.

Koch stammt aus dem Ort Hohenliebenthal in Niederschlesien und kam 1944 mit ihrer Mutter und ihren drei Schwestern nach Bayern, genauer gesagt nach Wolfratshausen. Nach Burgau kam sie in den 80er-Jahren. Die Jubilarin sagt lachend: „Ich fühle mich als Burgauerin, ich kann nur das Schwäbische nicht so recht.“ Auch wenn sie seit mehr als 30 Jahren in der Stadt lebt – ein bisschen dringt der bayerische Dialekt immer noch durch.

„Ich fühle mich in der Seniorenwohnanlage sehr wohl“, betont die Jubilarin. Sie werde vom Krankenpflegeverein bestens betreut und die Mitarbeiter seien immer da, wenn man sie brauche. Dann gibt es noch jemanden: Das ist die Hündin Lilli von ihrem Neffen Alex, mit der sie jeden Vormittag spazieren geht. „Das ist meine große Aufgabe“, verrät Erna Koch. „Und wenn wir keine Lust mehr haben, dann setzen wird uns auf den Balkon.“ Das sei in diesem Jahr sogar schon einige Male vorgekommen. Einen Hund habe sie zuvor schon gehabt: die Biene, eine Malteser-Hündin. Eine ganz Liebe sei die gewesen und sie habe sie überall mitgenommen. Erna Koch hat viele Bekannte in der Seniorenwohnanlage, mit denen sie ein sehr gutes Verhältnis pflegt. Darüber hinaus besucht sie einmal in der Woche die Arbeiterwohlfahrt, um sich mit Senioren zu treffen. „Ich bin also immer beschäftigt“, erklärt sie.

Dass sie jetzt 90 ist, daran denke sie überhaupt nicht. „Ich hab’ alles, viel brauche ich ohnehin nicht. Wichtig ist, dass ich gesund bleibe“, sagt die Jubilarin. (wpet)

