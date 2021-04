Selbstständigkeit: ein gewagter Schritt in Zeiten der Corona-Krise

Plus Thomas Albrecht, der elf Jahre lang das Café an der Bleiche in Burgau betrieben hat, bietet jetzt in Jettingen-Scheppach neben einem Catering-Service Essen auf Rädern und Schulessen an. Wie es ihm damit geht.

Elf Jahre lang hatte Thomas Albrecht das Café an der Bleiche in Burgau gepachtet und für Gäste gekocht und gebacken. Im vergangenen Jahr hat er damit Schluss gemacht und sein zweites Standbein – seit Jahren hat er einen Catering- und Partyservice, Essen auf Rädern und Essen für Schulen und Kindergärten angeboten – zum Hauptstandbein gemacht. Er suchte und fand eine neue Bleibe, nur ein paar Kilometer weiter in Jettingen-Scheppach. Dass er diesen Schritt ausgerechnet während des Lockdowns in der Corona-Pandemie gemacht und auch noch viel Geld investiert hat, mag für viele verrückt klingen, der 48-Jährige selbst ist „mehr als glücklich“. „Wenn ich davon nicht überzeugt gewesen wäre, hätte ich es nicht gemacht“, betont Albrecht.

Deshalb gab Thomas Albrecht das Café an der Bleiche in Burgau auf

Viele hatten sich zuletzt gefragt, warum Albrecht das Café an der Bleiche in Burgau nicht mehr betreibt. Vonseiten des Krankenpflegevereins hieß es, dass er eine Erweiterung der Tagespflege und Änderungen beim Café plant und Letzteres erwerben und in die Einrichtung integrieren wolle. Der Pächter, also Albrecht, hätte ein Jahr Zeit gehabt, sich etwas Neues zu suchen.

Albrecht selbst sagt im Gespräch mit unserer Redaktion, dass er seit Längerem auf etwas Neues hingearbeitet habe. Der Gedanke, das Café aufzugeben, sei ihm nicht erst gekommen, als sein Pachtvertrag nicht verlängert wurde. Zweimal sei ihm sogar das Café zum Kauf angeboten worden, aber aus verschiedenen Gründen habe er abgelehnt. Es habe einfach nicht für ihn gepasst. Die Besitzverhältnisse seien nicht geklärt gewesen, das Betreute Wohnen habe sich in seinen Augen zu sehr verändert, es habe an qualifiziertem Fachpersonal gefehlt, sodass ihm die Entscheidung, endlich aus der Gastronomie auszusteigen, nicht schwer gefallen sei.

Elf Jahre lang hatte Thomas Albrecht das Café an der Bleiche betrieben. Foto: Bernhard Weizenegger

Und da er sich zuletzt ohnehin verstärkt dem Party- und Cateringservice samt Zelt- und Kühlanhängerverleih gewidmet hatte, sei es naheliegend gewesen, diesen Bereich zum Haupterwerb auszubauen. Dass in Corona-Zeiten weniger Bedarf dafür sei, sei ihm klar gewesen. Deshalb habe er sich zusätzlich auf die Sparte Essen auf Rädern und Schulessen spezialisiert.

"Thomas Küche" ist an die Jettinger Hauptstraße zu finden

Albrecht, der seit Jahrzehnten in der Gemeinde Kammeltal wohnt, kümmerte sich um ein neues Domizil und schlug es im November an der Jettinger Hauptstraße auf. Leerstehende Büroräume ließ er kurzerhand umbauen, die komplette Kücheneinrichtung, die er einst im Café an der Bleiche hatte einbauen lassen, baute er wieder aus und in Jettingen ein. Neue Wasserleitungen mussten verlegt werden, insgesamt steckte Albrecht eine mittlere fünfstellige Summe in den Umbau und neue Gerätschaften. Jetzt firmiert er unter dem Namen „Thomas Küche“. Besonders stolz ist er auf seine EU-Zulassung, die er seit Februar in der Tasche hat.

Vor Beginn der Corona-Pandemie gingen ihm zwei Mitarbeiter zur Hand, zurzeit macht der gelernte Koch alles alleine – Essen zubereiten, Essen mit dem Lieferwagen ausliefern, Bürokram. Seine Stammkunden seien ihm erhalten geblieben und sogar noch neue hinzugekommen, „über zu wenig Arbeit kann ich mich nicht beklagen“, sagt Albrecht. Zeit zum Jammern darüber, dass das komplette Party-, Weihnachts- und Faschingsgeschäft ausgefallen sei, bleibe ihm gar nicht. Anfragen für Feiern und Veranstaltungen hätte er genügend, er glaubt jedoch nicht daran, dass daraus heuer noch etwas wird. Trotzdem sagt er: „Man muss einfach das Beste daraus machen.“ Das gelingt ihm in der Sparte Essen auf Rädern. In Jettingen-Scheppach sei er der einzige Anbieter.

Dass er faire Preise und keine „versteckten Liefer- und Verwaltungsgebühren“ verlange, zeichne ihn ebenso aus wie sein wöchentlich wechselnder Speiseplan, basierend auf frisch gekochter und saisonaler Hausmannskost. Er beziehe die Nahrungsmittel ausschließlich von regionalen Lieferanten wie beispielsweise von einem Kartoffelbauern und einem Landmetzger. Außerdem schätzten Kunden seine Flexibilität, bis neun Uhr morgens könnten sie Essen ab- oder dazu bestellen. Wenn er an sieben Tagen in der Woche schafft und an 365 Tagen im Jahr Essen ausliefert, fühlt sich Albrecht wohl. Es sei ein ganz anderes Arbeiten als zuletzt in der Gastronomie. „Man wusste nie, ob ein Besucher zum Kaffeetrinken kommt oder fünf.“ Jetzt habe er mehr Planungssicherheit und könne sich besser um seine pflegebedürftige Mutter kümmern.

