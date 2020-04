Seniorenheime: Besuchersperre belastet Pfleger und Bewohner

Plus Pflegeheime haben strenge Sicherheitsvorschriften. Besuchsverbot und ein Aufnahmestopp sollen Bewohner schützen. Doch die Maßnahmen erzeugen auch Probleme.

Bewohner bayerischer Pflegeeinrichtungen dürfen seit Wochen nicht mehr besucht werden, zudem gilt ein Aufnahmestopp. Eine zu harte Maßnahme? Im Gegenteil. „Jetzt ist eine sehr gute Zeit für diesen Stopp“, sagt Christian Zanke, Leiter des Isabella-Braun-Heims in Jettingen. Er befürwortet auch das Besuchsverbot. „Wenn die Sicherheitsvorschriften wieder gelockert werden, sollte das Besuchsverbot als Letztes aufgehoben werden“, betont er.

Besuchsverbot: Pfleger ersetzen die Familie

Trotzdem bedeutet der ausbleibende Besuch eine Mehrbelastung für das Personal. Nicht nur Angehörige, auch Therapeuten haben keinen Zutritt in die Seniorenheime mehr. Für die Pfleger bedeutet das, dass sie neben ihren normalen Aufgaben auch den sozialen Wegfall kompensieren müssen. Und das, obwohl dazu gehört, die Senioren zu unterhalten, ein Tagesprogramm zu organisieren, das eine Struktur in den Alltag bringt, und den Kontakt zu den Angehörigen zu halten. Um Letzteres kümmert sich in Jettingen eine Kollegin von Zanke. Sie geht zu jedem Bewohner, verteilt Briefe und Bilder der Familie und ermöglicht Gespräche über Skype. Und auch die Angehörigen bekommen Fotos und Briefe zurück.

Doch das ist nicht das einzige Problem. Für die Senioren sei es schwierig, den Grund für das Besuchsverbot zu verstehen, erzählt Eva Schmied, Leiterin des Wahl-Linderschen-Altenheims in Günzburg. „Wir mussten es zuerst täglich erklären, aber die meisten haben es inzwischen verarbeitet.“

Auch im Seniorenheim gilt: Abstand halten

Das Alltagsleben findet weiter statt wie gehabt – jedoch mit Einschränkungen. Beim Essen sitzen statt vier nur noch zwei Senioren an einem Tisch – und zwar schräg gegenüber. Es wird versucht, ein gemeinsames Leben mit Sicherheitsabstand zu schaffen. Das ist jedoch schwierig, da den Senioren oft das Verständnis fehlt. So müssen die Angestellten darauf achten, dass nicht zu viele Bewohner gleichzeitig in den Aufzug steigen und dass sie nicht zu nah nebeneinander gehen – eine weitere Aufgabe, die an den Kräften zehrt und nicht immer umsetzbar ist. „Ein Stück Lebensqualität muss man ja trotz allem bewahren. Es ist schon einschränkend genug für die Senioren, dass ihr gewohnter Tagesrhythmus unterbrochen ist“, sagt Schmied.

Schutzausrüstung ist Mangelware

Und so versucht man, einen Mittelweg zwischen Schutzmaßnahmen und Lebensqualität zu finden. Das ist nicht immer einfach, besonders, da die Schutzausrüstung fehlt. So sind aktuell im Stadlerstift in Thannhausen nur Handschuhe und Desinfektionsmittel in ausreichender Menge vorhanden. Schutzkittel und FFP2-Masken, die sowohl den Träger als auch dessen Umwelt schützen, sind Mangelware. Normale Mund- und Atemschutzmasken schützen nur, wenn alle sie tragen, doch die Senioren würden einen solchen Mundschutz nicht auflassen, würden es nicht verstehen. Vor diesem Hintergrund ist die Leiterin Anita Kugelmann froh, dass es in ihrem Heim – wie auch in allen anderen kontaktierten Heimen – bislang keine Corona-Infektion oder Verdachtsfälle gegeben hat, denn der enge Kontakt zwischen Pflegern und Senioren muss, trotz fehlender Schutzkleidung, weiterhin bestehen bleiben. „Die Bewohner würden es nicht verstehen, wenn wir uns plötzlich abschotten würden.“

Zwei Wochen Quarantäne für Krankenhaus-Rückkehrer

Momentan sind ein paar Bewohner wegen anderer Krankheiten im Krankenhaus. Da sie bereits einen Heimplatz haben, gilt der Aufnahmestopp für sie nicht. „Wir nehmen diese Senioren natürlich wieder zurück“, betont Kugelmann. „Wir haben in unserem Heim genug Einzelzimmer.“ Und die sind in einer solchen Situation wichtig. Denn kommt ein Senior aus dem Krankenhaus zurück, muss er zwei Wochen in Quarantäne bleiben – egal, welche Krankheit er hatte. Die Patienten werden zwar im Krankenhaus auf Corona getestet, zwischen dem Tag des Tests und der Entlassung liegen jedoch immer ein paar Tage, in denen eine Infektion erfolgen kann.

Trotzdem ist es nicht selbstverständlich, dass alle Senioren wieder in ihre Heime zurückkönnen. „Wir nehmen alle Bewohner zurück, wenn es machbar ist“, betont Markus Knöpfle, Leiter des Kreisaltenheims in Burgau. „Aber bei dementen Senioren kann es schwierig werden. Sie verstehen nicht, dass sie zwei Wochen in ihren Zimmern bleiben müssen.“ Dabei wird unterschieden zwischen Demenzkranken, die noch laufen, und solchen, die dazu nicht mehr in der Lage sind. Für Letztere ist die Quarantäne natürlich machbar. Haben die Betroffenen jedoch einen Laufzwang, muss man im Vorfeld mit dem Krankenhaus abklären, wohin diese Menschen danach kommen. Eine offizielle Lösung gab es dafür zunächst noch nicht.

Landratsamt richtet "Taskforce Pflege" ein

Inzwischen wurde im Landratsamt Günzburg eine „Taskforce Pflege“ eingerichtet, die prüft, welche zentralen Einrichtungen die betroffenen Senioren für die Quarantänezeit beherbergen können; das sagte Christoph Langer vom Landratsamt. Betroffen sind nicht nur Demenzkranke, sondern auch Bewohner von Pflegeheimen, die beispielsweise aus Platzgründen keine Möglichkeit für eine Quarantäne haben. Im Gespräch seien laut Langer Krankenhäuser und Rehazentren. Zwei Senioren wurden bereits in das Ursberger Krankenhaus verlegt. Nach der zweiwöchigen Quarantäne dürfen sie wieder in ihre Heime.

Ein Lob sprachen alle Heimleiter für ihre Pfleger aus, die in einer schwierigen Zeit hart arbeiten und immer ihr Möglichstes geben. Gerade in diesem Punkt sieht Zanke aus dem Seniorenheim Jettingen in der Krise auch eine Chance für den Staat, etwas zu ändern. „Es werden viele Schwachstellen aufgezeigt, die man vorher gar nicht bemerkt hat.“

Dass der Notstand langfristig positive Auswirkungen auf den Berufsstand der Pfleger haben wird, bezweifelt er. „Die Pflege war schon immer das Stiefkind im Sozialstaat. Die Dankbarkeit, die vereinzelt rüberkommt, hat eine geringe Halbwertszeit.“ Zanke befürchtet, dass sich nicht so schnell etwas ändern wird – „auch, wenn gerade Übermenschliches geleistet wird“.





Weitere Artikel zum Thema:





Das könnte Sie auch interessieren: