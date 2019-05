Serie zur Europawahl: Was Ichenhausen und Valeggio verbindet

Plus Städte- und Gemeindepartnerschaften zeigen, wie einfach und schwierig es zugleich ist, das große Wort „Völkerverständigung“ zu leben. / Serie (1)

Damals, am 1. Dezember 1977, hat Bruna Bigagnoli nicht gewusst, dass sich der italienische Ministerpräsident Giulio Andreotti und Bundeskanzler Helmut Schmidt ausgerechnet in Valeggio zu Regierungskonsultationen aufhielten. Erstmals wurde zwischen beiden Staaten über Terrorismusbekämpfung gesprochen. Deutschland hatte den „heißen Herbst“ mit der Entführung und dem gewaltsamen Tod des Arbeitgeberpräsidenten Hanns Martin Schleyer gerade hinter sich. Italien stand noch vor der Ermordung des früheren Regierungschefs Aldo Moro im Mai 1978 durch die Roten Brigaden. Bigagnoli war verärgert an jenem Tag. Denn die junge Frau hatte gerade eine neue Stelle angetreten und am ersten Arbeitstag keine Chance, einigermaßen pünktlich zur Arbeit zu kommen – und das ausgerechnet wegen eines Deutschen, für den vieles gesperrt worden war in der Stadt.

Nachtragend ist Bigagnoli nicht, sonst wäre sie nicht auf der italienischen Seite die Vorsitzende des Partnerschaftskomitees geworden, das mit Ichenhausen seit inzwischen 37 Jahren nachhaltige Beziehungen pflegt.

Nach der Schulzeit war die deutsche Sprache erst einmal "geparkt"

Die 61 Jahre alte Standesbeamtin hätte sich nie vorstellen können, dass sie sich mehrmals im Jahr der deutschen Sprache bedienen muss. In der Schule hat die Frau mit den wachen Augen zwar diese Fremdsprache gelernt, aber danach wurden ihre Kenntnisse jahrelang nur „geparkt“, wie sie sagt. Inzwischen kennt Bigagnoli Ichenhausen durch viele Besuche vermutlich besser als es der eine oder andere Bürger der 9000-Einwohner-Stadt im Landkreis Günzburg tut.

Bruna Bigagnoli und Karl Heinz Schiller stoßen auf die langjährige Freundschaft zwischen Valeggio und Ichenhausen an. Bild: Till Hofmann

Spezialitäten wie die handgefertigten Tortellini, Wein und Parmesan-Käse sind zur Ichenhauser Leistungsschau mitgebracht worden. Manche scheinen auf diese kulinarischen Souvenirs der Italiener nur zu warten. Die Stände in den Hallen, in denen normalerweise Omnibusse untergebracht sind, waren am Wochenende gut besucht.

Drei Listen werben um Stimmen

Das freut Bruna Bigagnoli, die sich derzeit eigentlich auf anderes konzentriert und deshalb auch einen Monat lang ihre Tätigkeit für die Stadt ruhen lässt. Sie will Stadträtin werden und kandidiert auf einer der drei Listen, die mit den Bürgermeister-Bewerbern an der Spitze die meisten Wählerstimmen für sich holen wollen. „Valeggio im Rathaus“, „Valeggio der Zukunft“ und „Gemeinsam für Valeggio“ heißen diese Listen, die übergreifend und plakativ die Prosperität der 15600-Einwohner-Stadt in der norditalienischen Provinz Verona als kommunalpolitisches Leitziel signalisieren. Wer es am Ende tatsächlich schafft, bestimmt auch die Stadtpolitik. Denn dem Sieger, erklärt Bigagnoli, werden elf der 16 Stadtratssitze zugesprochen.

Eines ist jetzt schon sicher: Wegen der Kommunalwahl dürfte auch die Beteiligung der wahlberechtigten Bürger an der termingleich stattfindenden Europawahl um einiges höher liegen als im Landkreis Günzburg oder andernorts in Deutschland.

Europa sollte wie eine gute Fußballmannschaft agieren

„Selbstverständlich ist Europa wichtig“, sagt Bigagnoli und meint, man müsse die EU vor allem als ein Gemeinschaftswerk der Menschen betrachten – und nicht so sehr als eines der Politiker, deren Handlungen man nicht immer verstehen könne. Denen gibt sie den Rat, „wie eine gute Fußballmannschaft“ zu agieren und nicht als Ansammlung durchaus beachtlicher Einzelspieler. „Die Harmonie untereinander macht das Team aus. Es kann nicht jeder Tore schießen.“ Karl Heinz Schiller pflichtet ihr bei. Am Beispiel von Ichenhausen und Valeggio sei zu erkennen, wie stark eine Freundschaft werden könne, die in beiden Orten im Mai und im September 1982 zwischen den Städten besiegelt worden ist. Angefangen hat alles mit einer Privatinitiative: Der Suche des Ichenhauser Arztes Dr. Hans Quintus, der in seiner Funktion als Präsident des Günzburger Lions Clubs für seine Klubfreunde einen Opernbesuch in Verona organisierte und nach Übernachtungsmöglichkeiten in der Nähe suchte. Ein Quintus bekannter Bürgermeister eines kleineren Ortes sah sich überfordert und trat an den Amtskollegen von Valeggio heran: Der Beginn einer Städtepartnerschaft, von der die Beteiligten seinerzeit noch gar nichts wussten.

Die Verbindung wird im Verein zur Chefsache

Vier Vorsitzende hatte der Ichenhauser Partnerschaftsverein bisher. 2014 wurde Bürgermeister Robert Strobel an die Spitze gewählt und damit die Pflege der guten Verbindung zur Chefsache.

Schiller, der neben seinem ehrenamtlichen Engagement für die Partnerschaft privat einmal im Jahr eine Kultur- und Genussreise zu den Freunden nach Italien organisiert, berichtet über einige „Meilensteine“ der intensiven Begegnungen: Ob das die Benennung und Einweihung das Parco Ichenhausen in Vallegio ist (1988), die Einweihung des Vallegioplatzes in Ichenhausen (September 1989) und Jubiläumsfeiern oder die Verleihung von Valeggios Ehrenbürgerwürde an verschiedene Ichenhauser Persönlichkeiten. Die Partnerschaft sei auf einem breiten Fundament gebaut, meint der 72 Jahre alte Schiller. Er erinnert sich daran, dass er selbst vor 30 Jahren – damals als Vorsitzender des Tennisklubs – involviert war.

Die zwei Orte liegen gut 500 Kilometer auseinander, wie ein Wegweiser in einem Park in Valeggio zeigt. Bild: Artur Kehrle

Die italienische Vereinsvorsitzende und der deutsche Komiteesprecher wünschen sich, dass noch mehr Jüngere bereit sind, aktiv dabei zu sein, Verantwortung zu übernehmen und die deutsch-italienische Freundschaft weiter zu pflegen.

Gute Noten, gute Chancen auf den Austausch

An der Attraktivität der Idee kann es nicht liegen: Denn der jährliche Austausch zwischen Schülern der Hans-Maier-Realschule und der Mittelschule in Valeggio ist mit rund 40 Teilnehmern immer „ausgebucht“. Aus Italien können noch nicht einmal alle, die anfragen, berücksichtigt werden.

Bei der Qual der Wahl spielen Bigagnoli zufolge auch die Noten eine Rolle: Wer gut lernt, der darf auch nach Ichenhausen. Was für ein Ansporn.

Das ist Valeggio:

Valeggio hat aktuell 15 632 Einwohner und liegt südlich des Gardasees ungefähr in der Mitte von Verona und Mantua – jeweils knapp 30 Kilometer entfernt. Landwirtschaft, Handwerk, Industrie und Tourismusgewerbe sind Stützpfeiler der Region. Der Park Sigurtà ist eine 600 000 Quadratmeter große private, aber öffentlich zugängliche Anlage (Eintritt: 14 Euro) und gehört zum Pflichtprogrsmm eines Besuchs in Vallegio. Nichts geht hier über die frischen Tortellini. Das sind - neben Wein und auch Käse - die Spezialitäten schlechthin.

