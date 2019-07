vor 3 Min.

Sicher baden in See und Becken: So klappt’s

Bademeister sind für die Aufsicht in Freibädern unerlässlich. Während des Cross-Triathlons am 26. Mai im Waldbad Günzburg übernahm das der DLRG-Wachdienst. Eltern sollten ihre Kinder dennoch im Blick haben.

Plus Die Badesaison ist in vollem Gange. Dabei sind auch Menschen im Landkreis Günzburg verunglückt. Michael Gröger vom DLRG-Kreisverband erklärt, was im Wasser zu beachten ist.

Von Lea Binzer

Sommer, Sonne, Badezeit. Gerade in den vergangenen beiden Wochen, als die Hitzerekorde in Deutschland nur so purzelten, suchten sich viele Abkühlung in Freibädern, Flüssen oder Seen. Doch dass das nicht ungefährlich sein kann, zeigten vergangene Woche zwei Fälle im Landkreis Günzburg.

Am Montagabend konnte ein Mann nur noch tot aus dem Fetzersee geborgen werden. Einem Passanten waren ein verlassenes Auto und in der Nähe Schuhe sowie Kleidung aufgefallen. Er rief die Polizei. Nach einer groß angelegten Suchaktion durch Polizei, Feuerwehr und Wasserrettung fanden Taucher die Leiche des Mannes (wir berichteten). Auf Nachfrage unserer Zeitung bei der Polizei gehen die Ermittler nach wie vor von einem Badeunfall mit medizinischer Ursache aus. Vier Grundregeln für sicheres Baden in See und Becken Auch Michael Gröger hat von diesem Vorfall gelesen. Er ist Vorsitzender des DLRG (Deutsche Lebens-Rettungs-Gesellschaft) Kreisverbands Leipheim/Günzburg/Neu-Ulm. „Das Wichtigste ist, dass man nicht alleine baden geht“, sagt der 43-Jährige. Und das ist nur eine von insgesamt vier klassischen Regeln, die im Sommer beim Baden im Freien zu beachten sind. Auch überhitzt oder unterkühlt, mit vollem Magen oder alkoholisiert sollte man nicht ins Wasser. Bei Kindern ist zusätzliche Vorsicht geboten. „Kinder brauchen beim Baden eine ständige Aufsicht. Das ist das A und O“, erklärt Gröger. Der Bademeister alleine reicht dabei nicht. Zwar zögen die Eltern ihren Kindern Schwimmflügel an, würden sich dann aber oftmals in einem anderen Becken aufhalten, da ja ein Bademeister vor Ort bei den Kindern sei. „Schwimmflügel sind ein Hilfsmittel, aber sie können auch undicht sein. Oder die Kinder ziehen sie einfach aus und sind dann ganz schnell ohne Schwimmhilfe im Wasser.“ Die Einsätze der DLRG erreichen neuen Rekord Genau das geschah am vergangenen Donnerstag. Ein Vierjähriger zog sich selbstständig im Burgauer Freibad die angelegte Schwimmhilfe aus, sprang ins Becken und sank auf den etwa 1,25 Meter tiefen Grund. Glücklicherweise war die Mutter vor Ort und sah das. Sie sprang sofort ihrem Kind hinterher und zog es aus dem Wasser. Nach Erste-Hilfe-Maßnahmen durch den Bademeister wurde der Bub zur vorsorglichen Untersuchung in eine Kinderklinik geflogen (wir berichteten). Zu elf Einsätzen rückte die DLRG vergangenes Jahr im Landkreis aus. Ein Rekord, der dieses Jahr bereits mit dem 1. Juli geknackt wurde, sagt Gröger. Das klinge zwar nach nicht viel, aber: „Die Zahlen sind deutlich gestiegen. In manchen Jahren hatten wir gar keine Einsätze.“ Die Gründe für die gestiegenen Einsätze sieht er zum einen in der Migration. Menschen aus trockenen, wüstenartigen Regionen könnten oft nicht schwimmen. „Trotzdem springen sie einfach ins Wasser.“ Auch im Wasser den Kopf vor Sonne schützen Doch das Bedürfnis, Schwimmen zu können, sei auch in Deutschland weniger geworden. „Allerdings schließen auch immer mehr Bäder, die eine Schwimmausbildung anbieten.“ Und die wenigen angebotenen Schwimmkurse seien dann oftmals völlig überbucht (wir berichteten). Zum anderen sei der Klimawandel eine Ursache: „Es wird wärmer, die Leute gehen deshalb mehr baden.“ In Regenjahren hätte die DLRG deutlich weniger Einsätze. Das sind die Folgen des Schwimmbad-Sterbens 1 / 6 Zurück Vorwärts Experten Die Deutsche Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG) und die Wasserwacht warnen seit Jahren vor den Folgen des Schwimmbad-Sterbens in Bayern.

70 Prozent der Kinder im Freistaat können nicht sicher schwimmen, sagt der bayerische DLRG-Ausbildungsleiter Patrick Sinzinger.

Maßstab sei, dass die Kinder 200 Meter am Stück schwimmen können, nicht nur 25 Meter, wie sie für das Seepferdchen-Abzeichen reichen. „Ein Seepferdchen ist nichts anderes als eine Wassergewöhnung“, ergänzt der Vize-Vorsitzende der Wasserwacht Bayern, Ingo Roeske.

Die DLRG fordert ein Investitionsprogramm des Freistaats, um weitere Schwimmbad-Schließungen vermeiden und einen flächendeckenden Schwimmunterricht sicherzustellen.

Umfrage Jedes zweite Kind, das die Grundschule verlässt, kann nach Angaben der DLRG nicht richtig schwimmen. Das ergab eine in ihrem Auftrag erstellte Forsa-Umfrage.

Was die Schwimmfähigkeit der Grundschüler in Europa anbelangt, liegt Schweden vor den Niederlanden und Deutschland. Apropos Klimawandel: Bei einer Hitzewelle, wie in den vergangenen zwei Wochen, sollten sich die Badegäste auch nicht selbst überschätzen. „Die Leute sind erschöpfter und haben eventuell zu wenig getrunken. Das kann die Leistungsfähigkeit beeinträchtigen“, sagt Gröger. Daher sollten sie sich eher im seichten Gewässer oder im Uferbereich aufhalten. "Toter Mann" spielen: So klappt's Falls sich ein Schwimmer doch einmal zu weit hinausgewagt habe und den Rückweg nicht mehr in einem Stück schaffe, rät Gröger zu einer Art Selbstrettung: „Toter Mann“ spielen. Das sieht folgendermaßen aus: auf den Rücken legen, Arme und Beine von sich strecken, Luft einatmen und anhalten. „So verbleibt man in einer Art Schwebezustand und kann Kraft tanken.“ Wenn nichts mehr hilft, gilt aber: um Hilfe rufen, um auf sich aufmerksam zu machen. Auch langsam ins Wasser gehen sei bei hohen Temperaturen zu empfehlen. „Zuerst bis zu den Knien, dann bis zum Bauchnabel, um nach und nach abzukühlen und zu sehen, wie der Körper das verträgt.“ Um einen Sonnenstich zu vermeiden, sei auch beim Schwimmen eine Kopfbedeckung ratsam. Das Fazit: Wer die genannten Baderegeln einhält, dem sollte ein sommerliches Vergnügen im kühlen Nass nichts mehr im Wege stehen. Das rät die DLRG zusätzlich für die Sicherheit im Wasser Baden in der Natur Flüsse oder tiefe Gewässer wie Baggerseen sind kalt. Das kann zu Unterkühlung und Krämpfen führen



Nie in unbekannte Gewässer springen – nur an ausgewiesenen Sprungbereichen



Warnhinweise ernst nehmen



Nicht bei Hochwasser in einen Fluss



Strömungen und Brückenpfeiler sind tödliche Risiken



Bei Gewitter raus aus dem Wasser

Schlauchboot und Kajak Nur stabile Boote aus dem Fachhandel verwenden



Darf der Fluss befahren werden? Landratsamt oder Polizei fragen



Nicht bei Hochwasser auf den Fluss



Tabu für Nicht-Schwimmer und unbedingt Schwimmwesten tragen



Keinen Alkohol mitnehmen Achtung am Meer Gezeiten, Strömungen und starke Winde können lebensgefährlich sein. Warnhinweise am Strand beachten



Luftmatratzen, Schlauchboote und Gummitiere sind gefährliches Spielzeug und können leicht abgetrieben werden



Rettungsposten und Notrufmöglichkeit herausfinden. Lernen Sie, in der Landessprache Hilfe zu holen Quelle: DLRG Kreisverband Leipheim/Günzburg/Neu-Ulm

