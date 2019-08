02.08.2019

„Sichere Häfen“ auch im Landkreis?

Appell der Genossen

Neben der organisatorischen Vorbereitung der Kreistagswahl stand die Diskussion inhaltlicher Fragen im Mittelpunkt der SPD-Kreiskonferenz im Saal des Gasthofes Adler in Ichenhausen.

Erster Schwerpunkt in der Diskussion war dabei der Mangel an günstigem Wohnraum auch in unserem Landkreis. Die Versammlung war sich einig, dass hier dringender Handlungsbedarf besteht. Auch müsse die öffentliche Hand tätig werden.

Das sei außerdem ein Gebot der Bayerischen Verfassung, die den Bau von preiswertem Wohnraum zur Aufgabe des Landes und der Kommunen erklärt. Für den SPD-Kreisvorsitzenden Achim Fißl ist dabei klar, dass Bayern in den letzten Jahren seiner Verpflichtung nicht einmal ansatzweise gerecht geworden ist. Deshalb ist für ihn jetzt „handeln statt reden“ das Gebot der Stunde. Aber auch der Landkreis und seine Kommunen müssten auf das, was in einigen Gemeinden bereits passiere, noch kräftig draufsatteln.

Die Kreiskonferenz stimmte am Ende der Diskussion einem vom SPD-Kreistagsfraktionsvorsitzenden Gerd Olbrich erarbeiteten Antrag zu. Darin heißt es: „Auf kommunaler Ebene sehen wir neben den Städten und Gemeinden auch den Landkreis in der Pflicht. Nach unserer Auffassung soll sich der Landkreis auf diesem Gebiet wie bereits bis 2011 gezielt engagieren. In welcher Form dies geschehen kann (z.B. Neugründung einer Kreiswohnungsbaugesellschaft, Beteiligung an bestehenden örtlichen Wohnungsbaugesellschaften) muss weiter diskutiert werden.“

In einem zweiten Beschluss appelliert die SPD-Kreiskonferenz an den Landkreis und seine Kommunen, gemeinsam einen Beitrag dafür zu leisten, dass der Landkreis zu einem „sicheren Hafen“ für im Mittelmeer gerettete Bootsflüchtlinge wird. Die vor einem Jahr gegründete internationale Bewegung Seebrücke hat bislang 85 Landkreise, Städte und Gemeinden in Deutschland animiert, ein „sicherer Hafen“ zu sein. Deren Mitglieder erklären sich bereit, die Seenotrettung im Rahmen ihrer Möglichkeiten zu unterstützen und gegebenenfalls auch Unterkunftsplätze für aus dem Mittelmeer gerettete Flüchtlinge zur Verfügung zu stellen. (zg)

