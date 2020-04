vor 21 Min.

Sicherer Internet-Kontakt

Was das Landratsamt anbietet

Vor dem Hintergrund von Corona ist es erforderlich, dass die Bürger und Unternehmen schnell, einfach und unbürokratisch auf digitalem Weg mit der öffentlichen Verwaltung in Kontakt treten können.

Dafür bietet der Freistaat Bayern ein sicheres Kontaktformular an, den „Universalantrag“.

So wird ab sofort auch ein zentraler Online-Dienst zur sicheren Kommunikation mit dem Landratsamt Günzburg bereitgestellt. Zu finden ist der neue Dienst auf der Homepage des Amtes unter www.landkreis-guenzburg.de und bietet die Möglichkeit, nach Anmeldung mit der BayernID eine verschlüsselte Nachricht an die Behörde zu senden, wie es in einer Mitteilung des Landratsamtes heißt.

Die Nachricht wird per verschlüsselter E-Mail an die (zentrale) E-Mail-Adresse des Landratsamtes gesendet.

Die Behörde kann der Absenderin beziehungsweise dem Absender sodann eine E-Mail an den Postkorb in der BayernID senden. (zg)