vor 37 Min.

Sicherheitsabstand auch für Musiker

Die geltenden Abstandsregeln fordern mehr Platz. Deshalb proben die Mitglieder der Jugendkapelle jetzt in der Halle der Eberlin-Mittelschule.

Wochenlang durften die Juka-Mitglieder nicht gemeinsam Proben. Doch der Unterricht fand dennoch statt

Von Andreas Brücken

Seit dem Lockdown im März wurde es still um die Jugendkapelle Mindeltal. Die Vorsichtsmaßnahmen gegen die Verbreitung des Coronavirus haben die gemeinsamen Proben der Musiker unmöglich gemacht. Mit den Lockerungen der vergangenen Tage haben sich jedoch die 55 Mitglieder erstmals wieder zum gemeinsamen Spiel eingefunden. Zwar nicht im gewohnten Probenraum, sondern in der viel größeren Jettinger Turnhalle.

Die geltenden Abstandsregeln haben den Umzug nötig gemacht, wie Orchesterleiter und Dirigent Christian Weng erklärt: „Aktuell müssen die Musiker eine Distanz von mindestens eineinhalb Metern einhalten – bei den Blasmusikern sind es sogar zwei Meter.“ Etwas ungewohnt sei es für die jungen Musiker gewesen, wegen der Entfernung zum Dirigenten auf Sicht und weniger auf Gehör zu spielen, sagt Weng weiter und fügt hinzu, dass sich das Orchester jetzt auf die gesamte Breite der Halle von 24 Metern ausgedehnt habe. Stolz ist Weng dennoch auf seine Musiker, weil sich diese schon nach wenigen Minuten auf die neue Situation eingestellt hätten, wie er sagt.

In der Übung blieben die jungen Musiker in den vergangenen Wochen auch ohne gemeinsame Proben: Denn statt Präsenzunterricht in der Musikschule gab es Onlinestunden vor dem heimischen Bildschirm, die von den Mitgliedern gerne genutzt wurden. Doch nicht nur mit dem Einzelunterricht hielten die Macher des Orchesters die Jugendlichen bei der Stange. Schließlich sei die Jugendkapelle nicht nur die Möglichkeit zu musizieren, sondern auch ein wichtiges soziales Umfeld für die Mitglieder, sagt Weng.

In musikalischen Konferenzen trafen sich die Teenager regelmäßig im Internet. „Da haben wir dann auch mal Quatsch gemacht“, gibt der Orchesterleiter zu und stellt fest, dass sich das Konzept gegen die Coronakrise offenbar bewährt hat, weil sich fast alle Musiker der Jugendkapelle wieder zur Probe eingefunden haben. „Verein kommt von vereint sein“, erklärt Weng und ist sichtlich stolz auf seine Mitglieder, die voller Motivation den Spielbetrieb wieder aufgenommen haben. Gleichzeitig macht er allen anderen Verantwortlichen Mut, auch in der Krise Mittel und Wege zu finden, den Verein zusammenzuhalten.

