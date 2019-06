vor 36 Min.

Sicherheitsmann mit abgeschlagener Flasche attackiert

Warum ein Asylbewerber für einen Aussetzer beim Sunrise-Festival in Burtenbach Schmerzensgeld zahlen muss.

Von Wolfgang Kahler

Die Situation drohte völlig aus dem Ruder zu laufen und blutig zu enden: Beim Sunrise-Festival in Burtenbach hatte sich ein 23-Jähriger mit einer abgebrochenen Glasflasche bewaffnet und wollte auf einen Sicherheitsmann losgehen. Für diese versuchte gefährliche Körperverletzung fing sich der Gambier vom Amtsgericht Günzburg eine Bewährungsstrafe ein.

Eine bereits im Mai angesetzte erste Verhandlung konnte nicht stattfinden, weil der im baden-württembergischen Herbrechtingen lebende Asylbewerber nicht zum Termin gekommen war. Deshalb ließ ihn Richterin Daniela König zum zweiten Verhandlungstermin sicherheitshalber vorführen.

Der Hauptzeuge hat gefehlt

Fast wäre der Prozess ein zweites Mal geplatzt, weil der Hauptzeuge nicht anwesend war. Als Grund für sein Fernbleiben hatte er über seine Frau mitteilen lassen, dass er wegen vieler Arbeit in seiner Firma nicht abkömmlich sei. Erst nachdem die Richterin ihn am Arbeitsplatz erreichte und ihm klarmachte, dass er sich erheblichen Ärger einhandeln würde, sollte er nicht kommen, tauchte der Zeuge im Gericht auf – mit eineinhalb Stunden Verspätung.

Er beschrieb aus seiner Sicht die brenzligen Momente bei dem Reggae-Festival im Juli vergangenen Jahres. Der Dietenheimer war dort an der Eingangskontrolle eingesetzt. Der Angeklagte wollte gegen 2 Uhr auf das abgesperrte Veranstaltungsgelände. „Ohne Ticket kein Zutritt“, beschied ihm der Aufpasser, denn der Mann hatte kein gültiges Armband als Nachweis.

"Er wurde immer frecher und aggressiver"

Danach sei der 23-Jährige erst weggegangen, wollte dann aber erneut die Eingangskontrolle passieren: „Er wurde immer frecher und aggressiver.“ Schließlich sei der Angeklagte einfach durch die Eingangskontrolle gelaufen.

Der Securitymann und weitere Helfer stoppten den Mann und brachten ihn zum Eingang zurück. Plötzlich habe der Angeklagte von einem Tisch eine Getränke-Gasflasche genommen, diese abgeschlagen und eine drohende Haltung in Armreichweite ihm gegenüber eingenommen.

Ob er allein eine Chance gegen den Täter gehabt hätte, fragte Richterin König den Zeugen. „Es fühlte sich schon brenzlig an“, beschrieb der 25-Jährige seinen Eindruck. Dann sei es ihm gelungen, dem Aggressor die Flasche aus der Hand zu schlagen. Zu dritt wurde der 23-Jährige überwältigt und mit Kabelbindern gefesselt, bis die Polizei kam.

Der Angeklagte räumte über seine Dolmetscherin ein, dass er die Flasche abgeschlagen habe. Er habe das Festival besuchen wollen, sein Eintrittsarmband aber verloren. Die Sicherheitsleute seien ihm gegenüber aggressiv aufgetreten und hätten ihn geschubst. Er habe mit der Flasche niemanden verletzen wollen.

Acht Monate Freiheitsstrafe auf Bewährung

Zwei weitere Aufpasser schilderten als Zeugen nahezu übereinstimmend, wie es zu der Auseinandersetzung mit dem Angeklagten gekommen war. Sie meinten jedoch, der 23-Jährige habe sogar zwei abgeschlagene Flaschen in der Hand gehabt. Richterin König sah die versuchte gefährliche Körperverletzung als erwiesen an und verurteilte den jungen Mann zu einer achtmonatigen Freiheitsstrafe auf Bewährung. Außerdem muss er 120 Stunden gemeinnützige Arbeit ableisten. „Sie haben ja sonst nicht viel zu tun“, sagte die Richterin. Neben den Sozialstunden muss der Angeklagte dem angegriffenen Sicherheitsmann ein Schmerzensgeld in Höhe von 100 Euro zahlen. Der Mann solle spüren, dass das Urteil nicht nur auf dem Papier stehe. Der 23-Jährige, er befindet sich nach abgelehntem Asylantrag nur geduldet in Deutschland, entschuldigte sich für seinen Ausraster und nahm das Urteil an: „Ich kann die Sozialstunden schon leisten“, ließ er die Dolmetscherin übersetzen. Wenn das nicht klappt und er das Schmerzensgeld nicht in Raten abstottert, droht ihm vor seiner mutmaßlichen Abschiebung noch ein Gefängnisaufenthalt.