vor 21 Min.

Sie fällt nicht auf die Betrüger herein

Christina Merkel wurde in zwei Monaten viermal angerufen. Immer sollte sie ihre Bankdaten preisgeben.

Von Christian Kirstges

Kaum ein Tag vergeht, an dem die Polizei nicht vor falschen Polizisten, Enkeltrick-Betrügern oder anderen kriminellen Maschen warnt – und meldet, dass wieder jemand trotz der ständigen Hinweise darauf hereingefallen ist. So erhielt beispielsweise eine 83-Jährige Ende März einen Anruf, bei dem ein angeblicher LKA-Beamter erzählte, bei einer Einbrecherbande habe man ihren Namen und ihre Adresse gefunden. Man würde ihre Wertsachen in sichere Verwahrung nehmen – sie verlor ihr gesamtes Vermögen in Höhe von 130000 Euro, das sie in einer Papiertonne ablegte.

Doch bei anderen zeigen die Warnungen Wirkung. Die Günzburgerin Ingeborg Hauf beispielsweise wurde im Mai 2016 zur Krimi-Heldin. Statt auf den Enkel-Trick hereinzufallen, hielt sie die Anrufer hin und verständigte die Polizei. Bei einer fingierten Geldübergabe war sie der Lockvogel, sodass die Beamten die Täter festnehmen konnten. Auch Christina Merkel aus Günzburg ist nicht auf zwei Betrugsmaschen eingestiegen. Wie sie gegenüber unserer Zeitung sagt, habe sie in den vergangenen zwei Monaten vier Anrufe erhalten, bei denen es um eine angeblich gewonnene Reise und die vermeintliche Teilnahme an einem Gewinnspiel gegangen sei. Da sie jedoch bei nichts mitgemacht habe, sei ihr direkt klar gewesen, dass sie Betrüger am Telefon haben muss – zumal sie in allen Fällen ihre Bankdaten preisgeben sollte, die sie niemals einem fremden Anrufer geben würde.

Mal sei ihr gesagt worden, dass die Daten benötigt würden, um mit der Bank zu klären, dass kein Geld mehr vom Konto eingezogen werde. Und ein anderes Mal seien ihr zusätzlich zur „gewonnenen“ Reise 500 Euro versprochen worden, die man ihr überweisen wolle. „Ich habe die Berichte in der Zeitung verfolgt zu den Betrugsmaschen“, sagt sie. „Deshalb bin ich gewarnt.“ In drei der vier Fälle hätten die Anrufer normales Deutsch gesprochen, bloß beim letzten Mal habe sie das Gegenüber kaum verstanden, „es klang asiatisch“. Es sei eine Kölner Vorwahl gewesen, im Hintergrund sei wie schon bei den vorherigen Telefonaten eine Geräuschkulisse gewesen wie in einem Callcenter. In der Tat weiß die Polizei, dass viele Betrugsanrufe aus solchen Zentren gesteuert werden, die im Ausland, meist in der Türkei, sitzen.

Zur Polizei gegangen ist Merkel nicht. Denn vor ein paar Jahren habe sie eine E-Mail auf Englisch erhalten, in der sie als vermeintliche Erbin bezeichnet worden sei – auch eine beliebte Masche. Die Polizei, die sie informierte, habe ihr gesagt, dass man da nichts machen könne. Doch jetzt habe sie sich Stift und Papier neben das Telefon gelegt, um sich die Nummer der Anrufer zu notieren. Sie werde sie warnen: „Wenn sie noch mal anrufen, gebe ich sie an die Polizei weiter und werde Anzeige erstatten.“ Ihre eigene Nummer will sie nicht aus dem Telefonbuch streichen lassen, sagt die 73-Jährige. Aber sie fragt sich schon, woher die Anrufer ihr Geburtsdatum und ihre vorherige Adresse kennen.

Themen Folgen