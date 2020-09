vor 3 Min.

Sie findet statt: Mehr Platz für die Günzburger Altstadtweihnacht

Die Altstadtweihnacht in Günzburg findet statt.

Burgau sagt den Weihnachtsmarkt ab, Günzburg will ihn veranstalten. Doch Corona macht hier Änderungen nötig.

Trotz der Corona-Pandemie soll die Günzburger Altstadtweihnacht nach Möglichkeit stattfinden, das hängt jedoch von den Infektionszahlen ab. Auf engem Raum im Dossenberger Hof einen Weihnachtsmarkt in der bisherigen Form anzubieten, sei nicht denkbar, heißt es in einer Mitteilung der Stadt.

Schon im Sommer hat sich die Stadtverwaltung mit den vorjährigen Standbetreibern in Verbindung gesetzt und ein Großteil der Betreiber hat eine Teilnahme zugesagt. Das Marktgelände muss entzerrt werden. So ist eine Ausdehnung auf den Bürgermeister-Landmann-Platz und in die umliegenden Gassen vorgesehen. Eine Maskenpflicht wird für den Marktbesuch unerlässlich sein. (zg)

