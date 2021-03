18:08 Uhr

Sie hat ein spezielles Fütterungskonzept für Hund und Katze

Ina Goßner hat im Günzburger Stadtteil Deffingen an der Hauptstraße 6 mit dem „Barf-Stadl“ ein kleines Geschäft für artgerechte Tiernahrung eröffnet.

Von Bernhard Weizenegger

Ina Goßner ist schon mit Hunden aufgewachsen. Klar, dass ein Haustier gut gefüttert wird, regelmäßig beim Tierarzt ist und viel Freude bereitet. Als eines Tages ihrer Hündin Nelly die Haare ausgingen, machte sie sich Sorgen und suchte nach der Ursache. Es war eine Stoffwechselstörung, die Ernährung war der Auslöser.

Die Hundebesitzerin beschäftigte sich grundlegend mit Tiernahrung und fand heraus, dass Hunde – genauso wie Katzen – Unverträglichkeiten entwickeln können. Ursächlich seien demnach Getreide-Anteile, die im konventionellen Futter bis zu 80 Prozent vorhanden sind. Es ist ein kostengünstiges Binde- und Füllmittel. Und genau dieses Getreide kann laut Goßner vom Tier nicht verstoffwechselt werden, es wird einfach wieder ausgeschieden.

Im Barf Stadl gibt es gekühlte Rohfleisch-Nahrung für Hunde und Katzen. Bild: Bernhard Weizenegger

Sie entdeckte das „Barfen“. Der Begriff beruht auf der Abkürzung für biologische, artgerechte und rohe Fütterung. „Dieses Fütterungskonzept beruht auf einem hohen Anteil von rohem Fleisch und Knochen. Ausgewogen und nährstoffreich wird es durch die Zugabe von Obst und Gemüse sowie Mineralien, Ölen und Kräutern“, sagt die 41-jährige Krankenschwester. Bei Hündin Nelly habe sie bereits nach zwei Wochen eine Genesung festgestellt. „Die Haare begannen an den kahlen Stellen wieder zu wachsen und ihr Fell begann wieder zu glänzen, weil sich die Struktur änderte“, erinnert sich Goßner.

Ein Plan für die beste Ernährung des Tieres

Bei dem reinen Verkauf von Frischfutter und Leckerlis aus getrocknetem Fisch oder Fleisch will es die Hundeliebhaberin nicht belassen: „Jedes Tier bekommt von mir einen individuellen Ernährungsplan. Das Rohfutter wird dann nach Alter, Gewicht und Aktivität ausgewählt – für die beste Ernährung des Tieres.“

Weitere Informationen zu Inas Barf-Stadl in Deffingen, Hauptstraße 6, gibt es unter den Telefonnummern 08221/3689550 und 0173/4745277 sowie im Internet unter www.inasbarfstadl.de.

