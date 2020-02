Sie schießt für Waldkirch: Korakaki eröffnet Olympia-Fackellauf

Plus Die Griechin Anna Korakaki eröffnet am 12. März den olympischen Fackellauf nach Tokio. Wie sie auf diese Nachricht im Telefonat mit unserer Redaktion reagiert.

In Griechenland kennt sie jeder. Klar, so wahnsinnig viele Olympiasieger hat das Land nicht zu bieten. Drei Goldmedaillen gab’s 2016 in Rio de Janeiro, eine davon holte Anna Korakaki mit der Sportpistole. Seitdem ist sie ein Star in ihrer Heimat. In naher Zukunft dürfte sich der Rummel um sie sogar noch verstärken. Denn Anna Korakaki wird am 12. März die erste Frau in der Geschichte des Fackellaufs sein, die das Olympische Feuer auf dem allerersten Teilstück nach der Entzündung tragen darf. Der lange Weg der Flamme führt vom antiken Olympia ins moderne Tokio, wo die Sommerspiele 2020 am 24. Juli eröffnet werden.

Begleiten werden die 23-Jährige an diesem Tag unter anderem die besten Wünsche der heimischen Schützen-Familie. Denn Anna Korakaki schießt seit 2015 für die Luftpistole-Mannschaft des SV Waldkirch in der Bundesliga. Sie hatte wesentlichen Anteil am Titelgewinn 2016 und setzte ein halbes Jahr später noch das ganz große Ding drauf, indem sie in Rio de Janeiro Bronze mit der Luftpistole sowie – nach einem epischen Finale gegen die Deutsche Monika Karsch – Gold mit der Sportpistole gewann. In der Folge war Korakaki lange Zeit Weltranglisten-Erste in beiden Disziplinen. Peter Weigelt, Manager des SV Waldkirch, erinnert sich: „In Deutschland wurde sie mit uns bekannt und wir wurden mit ihr Meister. Das Olympia-Gold in Rio hat dann innerhalb unseres Vereins und auch im Umfeld einen Hype ausgelöst.“

In Griechenland ist Anna Korakaki eine Volksheldin

Der vor Ort fühlbare Glanz ist inzwischen ein wenig verblasst. Korakaki hat sich in Schwaben rar gemacht. In der vorletzten Saison pausierte sie ganz, in der vergangenen Runde stand sie dem Waldkircher Team nur an zwei Wochenenden zur Verfügung, schoss also vier der elf Wettkämpfe in der Süd-Gruppe der Bundesliga. Was kommen wird, weiß derzeit niemand. Wahrscheinlich werden sich Weigelt und Korakaki anlässlich der ab 23. Februar anstehenden Europameisterschaften in Breslau begegnen und dann womöglich über ihre Zukunft beim SV Waldkirch sprechen.

In Griechenland ist Korakaki eine Volksheldin. Wo immer sie auftaucht, folgen ihr neugierige Blicke. Ihr Bekanntheitsgrad über den Sport hinaus ist ganz bestimmt ein zentraler Grund für die Entscheidung des Nationalen Olympischen Komitees (NOK) ihres Landes. Die Schützin selbst bekannte in einer ersten Stellungnahme auf Instagram, sie fühle sich „außerordentlich geehrt und bewegt“.

Das sagt sie im Telefonat mit unserer Redaktion

Als „großartige Wahl“ bezeichnete Korakaki im Telefonat mit unserer Redaktion, dass am 19. März die Olympiasiegerin 2016 im Stabhochsprung, Katerina Stefanidi, die letzte Fackelträgerin auf griechischem Boden sein wird. „Das freut mich für sie. Dass unser NOK zwei Frauen für diese Rollen vorgeschlagen hat, ist eine echte Inspiration für alle Sportlerinnen“, sagte die Schützin

Ihre Verpflichtungen im Sport, im Studium, als Model oder als Werbeikone (vorrangig für Schönheits- oder Gesundheitsprodukte) organisiert Anna Korakaki allesamt selbst – auch, weil ihr Vater und Vertrauensmann Tassos Korakakis als Trainer des griechischen Pistolen-Kaders eingespannt ist. Wie viel Stress das alles mit sich bringt, lässt sie ihre Umwelt nicht spüren. Wer immer Korakaki in den vergangenen Jahren begegnet ist, wird das Bild einer jungen, hübschen und vielen kleinen Wünschen aufgeschlossenen Frau in Erinnerung behalten. Autogrammbegehren erfüllte sie jederzeit und immer mit einem Lächeln. Unserem Sportredakteur brachte sie das Schießen mit der Luftpistole bei, ganz so, als sei das eine Selbstverständlichkeit für eine Olympiasiegerin.

Nun also wird sie vor den Augen der Weltöffentlichkeit das Olympische Feuer tragen. Daran haben die Waldkircher kein Verdienst. „Aber wir freuen uns für sie“, sagt Peter Weigelt.

Lesen Sie auch zu Anna Korakaki und dem SV Waldkirch: