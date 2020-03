11.03.2020

Sie sehen sich auch als Naturpfleger

Günzburger Verein ist stolz auf seine Jugendarbeit. Das warme Klima wirkt sich aus

Eine positive Bilanz hat der Fischereiverein Günzburg bei seiner Jahreshauptversammlung gezogen. Er ist mit 404 Mitgliedern der größte Fischereiverein im Landkreis, und die intensive Jugendarbeit und -förderung spiegelt sich in den 25 Jungfischern wider.

Das weiterhin warme Klima macht auch vor der Flora und Fauna der Gewässer im Landkreis keinen Halt. Hier konnte der Fischereiverein aber mit einer bedachten Besatzpolitik Schäden an den Fischen vermeiden.

Dass der Fischereiverein sehr viel ehrenamtliche Zeit und auch eine nicht unerhebliche Menge an Geld in die Gewässer im Landkreis Günzburg investiert, zeigt die große Beliebtheit bei den Kartenverkäufen. Aus über 100 Kilometern Entfernung reisen Fischereibegeisterte an, um an den gepflegten Gewässern zu fischen und zu entspannen.

Aber auch für die heimische Bevölkerung bieten Kammel und Mindel, der Günzriedweiher, die Mooswaldseen, die Donau, der Weißriedsee und die Birketweiher im Stadtgebiet Günzburg eine Oase der Erholung. Um die vielseitige Fauna möglichst naturnah zu belassen, besetzte der Fischereiverein auch im Jahr 2019 wieder heimische Fische wie Nasen, Äschen und Aalrutten.

Der Vorsitzende Rainer Finkel betonte auch die hervorragende Zusammenarbeit mit der Stadt Günzburg vor allem in den Bereichen Birketweiher und an den Mooswaldweihern. Am Birketweiher sorgt der Verein mit seinen freiwilligen Arbeiten am Gewässer für ein innerstädtisches Schmuckstück, welches nicht nur Fischereifreunden, sondern vor allem auch den Bürgern der Stadt ein naturnahes Naherholungsgebiet bietet.

Im März 2019 fanden sich wieder über 150 Vereinsmitglieder an den verschiedenen Gewässern ein, um im Zuge der Umweltschutzwoche nicht nur Müll zu sammeln, sondern auch am Landschaftsbild zu arbeiten, um den Naherholungssuchenden naturbelassene Gewässer zu bieten. Hier zeigt sich der Fischereiverein auch mit Taten als aktive Naturschutzvereinigung.

Bei der Jugendgruppe gab es mehrere Jugendfischen, auch mit Übernachtung, an den verschiedenen Vereinsgewässern. Betreut wurden die Jugendlichen hierbei von den Jugendwarten Markus Hein und Daniel Weishaupt, die einen großen Teil ihrer Freizeit in die Förderung der Jugend aus dem gesamten Landkreis investieren. Das traditionelle Jugendzeltlager fand im Juli und August am vereinseigenen Günzriedweiher bei sommerlichen Wetter statt.

Hier wurde auch der Jugendfischerkönig Christian Deutsch gekrönt, der mit einem Schuppenkarpfen von 10830 Gramm den schwersten Fisch gefangen hatte.

Fischerkönig wurde Karl Scheidgen mit einem Graskarpfen von 13630 Gramm. Der 2019 erwirtschaftete Gewinn kommt in die Rücklagen. Geplant ist hiermit der Kauf von Gewässern, um von Pachtsteigerungen unabhängig zu sein. Die Mitgliederversammlung hat, wie vom Vorstand vorgeschlagen, beschlossen, dass der Vorstand bei Vorlage eines Angebotes zum Erwerb eines weiteren Gewässers autark handeln kann.

Auch Ehrungen gab es beim Fischereiverein Günzburg. Für 50 Jahre Mitgliedschaft wurden Stefan Pazman, Alois Anzeljc, Johann Tausend und Werner Gaisbauer ausgezeichnet, für 40 Jahre Heinrich Kirschner, Berthold Feil, Dieter Schachteli, Johann Haltmayr, Hans-Jürgen Diepold, Anton Schieferle, Helmut Höfner und Margit Galster. Seit 25 Jahren gehören Heinrich Zwetzich, Artur Zahler, Manuel Schönberger und Stephan Schneider zum Verein. (zg)

