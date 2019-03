Sie stalkte ihn jahrelang: So litt ein Mann unter seiner Ex-Frau

Plus Sie tauchte ständig bei ihm auf, schrieb tausende Nachrichten, nahm ihm die Tochter. Der Mann erzählt jetzt die Geschichte - und wie die Polizei ihm geholfen hat.

Vor kurzem endete für Andreas M.* ein jahrelanges Martyrium. Sechs Jahre voller Anspannung, Stress, Angst und Unruhe endeten für den Mann aus dem südlichen Landkreis Günzburg auf einem Stuhl vor einem Gerichtssaal am Landgericht Memmingen. Dort hätte er gegen seine Ex-Frau Petra M.* aussagen sollen, zum wiederholten Mal. Doch dazu kam es nicht. Bevor es zur Verhandlung kam, nahm seine Ex-Frau die Berufung gegen ein Urteil vom Amtsgericht Günzburg zurück. Sie ist jetzt eine verurteilte Stalkerin. Und Andreas M. hat seine Ruhe.

Es beginnt mit der Trennung im Jahr 2013. Über 20 Jahre ist das Paar da verheiratet. „Der Mensch verändert sich. Irgendwann haben wir uns nur noch gestritten“, erzählt M. Im November 2013 zieht er einen Schlussstrich: Er zieht aus dem gemeinsam gebauten Haus aus, der Teenager-Sohn möchte mit ihm mitkommen, die jüngere Tochter soll jedoch bleiben. Die folgenden Monate und Jahre sollten auch von Auseinandersetzungen um die Kinder geprägt sein.

Bereits am ersten Tag nach dem Auszug beginnen die unerwünschten Besuche. Petra M. läutet Sturm an der neuen Bleibe ihres Mannes. Das geht fast jeden Tag so, bis zu 20 mal am Tag, sagt Andreas M. Er versucht zunächst, die Vorfälle zu ignorieren – in der Hoffnung, dass es ruhiger wird, sobald die Scheidung durch ist. Ein Fehler, wie er heute sagt. „Sie hat dann erst recht Gas gegeben. Ich hätte viel früher zur Polizei gehen sollen.“ Denn zwischenzeitlich hat die Ex-Frau auch Freunde, Bekannte und Arbeitskollegen in den Streit mit hineingezogen.

Sie steht ständig vor seinem Haus und brüllt ihn an

Sie schreibt beleidigende Briefe, taucht immer wieder bei Andreas M.s Arbeitsstelle auf. Sie steht ständig vor seinem Haus und brüllt ihn an, fährt mehrmals täglich im Schritttempo mit dem Auto vorbei. Sie bombardiert ihn zudem mit Kurznachrichten und auch Anrufen – mehr als 1000 Nachrichten zählt die Staatsanwaltschaft später. Selbst die mehr als 30 Kilometer entfernte Wohnung der neuen Freundin M.s macht sie ausfindig und taucht auch dort auf.

Andreas M. wehrt sich. Er erteilt ein Hausverbot, zeigt seine Ex-Frau mehrmals wegen Hausfriedensbruch und anderen Vorfällen an. Doch immer wieder habe sie mit Hilfe ihrer Anwältin Schlupflöcher gefunden, sagt M. Auch ein vom Familiengericht verhängtes Kontaktverbot habe nicht komplett für Ruhe sorgen können. Vom Rechtsstaat habe er sich enttäuscht gefühlt in dieser Zeit, das sagt er deutlich.

Der Kontakt zur Tochter bricht ab

Das liegt auch an der Entscheidung der Justiz über den Umgang mit seiner Tochter. Zum Zeitpunkt der Trennung war sie noch ein Kind, konnte nicht selbst entscheiden. Den Kampf um sie, der Andreas M. viel Geld kostete, verliert er schließlich am Oberlandesgericht in München. Trotz des jahrelangen Stalkings bekommt die Mutter das Sorgerecht. Der Kontakt bricht ab, für M. bis heute die größte Belastung. „Dem Kind wurde jetzt sechs Jahre lang eingetrichtert, dass es ein Horror wäre, bei mir zu leben. Dass ich an allem schuld wäre. Bei meinem Sohn hat sie das auch versucht. Aber er hat das begriffen und den Kontakt abgebrochen.“

Mittlerweile kennt in dem kleinen Dorf im südlichen Landkreis Günzburg, wo beide nach wie vor leben, jeder die Geschichte. Petra M. schreckt auch nicht davor zurück, ihren Ex-Mann auf offener Straße anzubrüllen. Sie verfolgt ihn mit dem Auto, fährt oft hupend am Haus vorbei. Die Tochter sei dabei oft mit im Auto gesessen, sagt M. „Ich kann doch kein Kind zu einer Straftat mitnehmen. Aber beim Jugendamt hat man mir nur gesagt, man könne nichts machen.“ Andreas M. leidet mittlerweile unter Schlafstörungen, fühlt sich unter ständiger Beobachtung.

Mit einer Polizistin kommt alles ins Rollen

Dann gerät er an Sabine Müller-Stegherr. Sie ist Beamtin bei der Polizeiinspektion (PI) Krumbach und dort schwerpunktmäßig für Delikte im häuslichen Umfeld zuständig. Mit ihr kommt die Sache ins Rollen.

Das muss man zu Stalking wissen 1 / 6 Zurück Vorwärts Seit wann ist Stalking strafbar? Stalking, zu Deutsch Nachstellung, ist seit 2007 ein Straftatbestand. In der ersten Fassung des Gesetzes war es schwer, die Voraussetzungen dafür zu erfüllen. Ein Opfer musste wegen des Verhaltens des Täters erst sein Leben erheblich ändern. Seit 2017 reicht es nun aus, dass das Verhalten des Täters "geeignet" ist, die Lebensgestaltung des Opfers zu beeinträchtigen.

Was fällt unter Stalking? Einzelne Handlungen sind nicht strafbar. Es müssen mehrere Handlungen zusammenkommen, die wiederholt und zunehmend das Opfer beeinträchtigen. Das beginnt schon bei unerwünschten Anrufen und persönlichem Kontakt.

Wie kann ich mich wehren? Zunächst muss dem Täter klargemacht werden, dass seine Annäherungsversuche unerwünscht sind. Macht er weiter, sollte Strafanzeige bei der Polizei erstattet werden. Außerdem kann bei Gericht ein Antrag nach dem Gewaltschutzgesetz gestellt werden. Das beinhaltet meist ein Kontaktverbot. Auch darf sich der Täter dann nicht mehr in einem bestimmten Umkreis aufhalten.

Wie kann ich das Stalking beweisen? Wichtig ist, jede einzelne Handlung genau zu dokumentieren, inklusive Ort und Uhrzeit. Anrufe oder Textnachrichten sollten gesichert werden. Auch die Polizei kann hinzugezogen werden, um womöglich den Täter auf frischer Tat zu ertappen und zu konfrontieren. Das gilt vor allem, wenn das Opfer verfolgt wird, etwa mit dem Auto.

Wie wird Stalking bestraft? Nachstellung kann nach §238 des Strafgesetzbuchs mit bis zu drei Jahren Haft oder mit Geldstrafe bestraft werden. Verletzt der Täter das Opfer schwer oder tötet es gar, stehen Strafen von bis zu fünf bzw. zehn Jahren im Raum.

Wo bekomme ich Hilfe? Neben der Polizei gibt es auch diverse Beratungsstellen, etwa den Weißen Ring. Auch Ärzte oder Psychologen können Anlaufstellen sein. Rechtliche Beratung gibt ein Rechtsanwalt.

Sie kennt die richtigen Schritte. Im Gespräch mit unserer Redaktion sagt Müller-Stegherr, dass Stalkingfälle in der Region eher selten seien. Viel häufiger habe sie mit häuslicher Gewalt zu tun. Die Taten hätten jedoch Gemeinsamkeiten. „Fast immer sind Männer die Täter. Und meistens haben Täter und Opfer eine persönliche Beziehung zueinander.“ In Lehrgängen hat die Polizistin gelernt, die psychologischen Hintergründe besser zu verstehen: wie Täter ticken, was sie bei ihren Opfern anrichten. Und wie eine Situation einzuschätzen ist, damit es nicht zum Schlimmsten kommt.

"Die Opfer haben eigentlich fast immer Angst"

Seit dem Jahr 2012 kümmert sich die Polizistin Sabine Müller-Stegherr um solche Fälle. „Die Opfer haben eigentlich fast immer Angst“, erklärt sie. „Da werden persönliche Grenzen und der höchst private Bereich verletzt, in dem man sich eigentlich sicher fühlen sollte. Sie meiden dann oft Orte, an denen sie dem Stalker oder der Stalkerin begegnen könnten.“

Insofern ist der Fall von Andreas M. ungewöhnlich. Nicht nur, weil die Täter selten weiblich sind. „Ich habe vor ihr keine Angst. Ich will einfach nur meine Ruhe.“ Seit das Urteil gegen Petra M. rechtskräftig ist, herrsche Ruhe, sagt er. Sie wurde wegen Nachstellung und Verstoßens gegen das Kontaktverbot zu einer Bewährungsstrafe von sieben Monaten verurteilt. In der Urteilsbegründung heißt es, durch ihr Verhalten habe Andreas M. seit Jahren kein normales Leben mehr führen können. Weil sie viele der Straftaten mit dem Auto begangen hat, musste sie zudem ihren Führerschein für zwei Monate abgeben. „Das trifft sie hart“, meint ihr Ex-Mann. „Denn das merkt sie in ihrem Alltag.“ Sie hätte auch immer weitergemacht, weil vorherige Geldstrafen und auch die hohen Anwaltskosten sie durch die finanzielle Unterstützung ihrer Mutter nicht getroffen hätten.

Die Unterlagen und Briefe füllen einen dicken Ordner

Überzeugt, dass nun für immer Ruhe herrscht, ist Andreas M. noch nicht. Falls doch, wird er nicht mehr zögern. „Nicht sofort entschlossen alles anzuzeigen, das war mein größter Fehler“, sagt er heute.

Die Unterlagen und vielen Briefe seiner Ex-Frau bewahrt er auf, in einem dicken Ordner. Falls seine Tochter irgendwann wieder Kontakt zu ihm möchte, will er ihr zeigen können, wie ihre Mutter wirklich war. *Namen geändert

