00:33 Uhr

Sie stehen für Jahrzehnte Vhs-Erfahrung

Nach 50 Jahren gibt es in der Leitung der Vhs-Außenstelle Kötz einen Wechsel und nach 25 Jahren in Kötz. Ein historischer Moment bei der Mitgliederversammlung der Volkshochschule Günzburg. Unser Bild zeigt (von links) den Vorsitzenden Walter Czech, Leiterin Petra Demmel, Edith Nowotny, neugewählte dritte Vorsitzende, Karl Jordan, neuer Außenstellenleiter Ichenhausen für Christine Gorzitze, Peter Pröbstle, der nach 50 Jahren die Leitung in Kötz an Peter Kaimer übergibt, und Andrea Reichhardt, die nach 25 Jahren in Jettingen-Scheppach die Verantwortung Barbara Reichhart überlässt. „Anderen die Weiterbildung zu ermöglichen, lag mir am Herzen. Ob es mir gelungen ist? Persönlich habe ich viel dazugelernt.“

Peter Pröbstle hört nach 50 Jahren als Außenstellenleiter auf, Andrea Reichhardt nach immerhin 25 Jahren

Von Sandra Kraus

„Zusammenleben und zusammenhalten“ ist im September das Motto der langen Nacht der Volkshochschule Günzburg. Und irgendwie muss es auch das Motto von Peter Pröbstle sein, der seit dem Jahr 1969 und damit seit 50 Jahren ununterbrochen der Vhs als Außenstellenleiter von Kötz die Treue hielt. Da fehlten selbst dem Vhs-Vorsitzenden Walter Czech bei der jährlichen Mitgliederversammlung im Günzburger Haus der Bildung die Worte: „Ganz außergewöhnlich! Peter Pröbstle hat seinen Kötzern eine Vielzahl wunderbarer Stunden geschenkt.“

Pröbstles Schwerpunkte für die Außenstelle Kötz waren Betriebsbesichtigungen, aber auch die Konzertfahrten zur Oper nach München oder den Bregenzer Festspielen und ein jedes Semester vielfältiges Kursangebot von Abnehm- bis Töpferkursen. Das 50-Jährige im 100. Jahr der Volkshochschule in Deutschland (die Günzburger Vhs wurde erst 1946 gegründet) war für Peter Pröbstle der richtige Zeitpunkt, aufzuhören. Seine Abschiedsrede rahmte Andrae Bocellis „Time to say goodbye“ ein. „Anderen die Weiterbildung zu ermöglichen lag mir am Herzen. Ob es mir gelungen ist? Persönlich habe ich viel dazugelernt“, bekannte Pröbstle. In seinem Rückblick sprach er von einfühlsamen Adagio-Momenten als Außenstellenleiter, Fortissimo-Aktionen und nicht auszubleibenden Paukenschlägen.

In seinen persönlichen Schlussakkord nahm Peter Pröbstle auch die scheidende Andrea Reichhardt mit auf, die nach 25 Jahren als Außenstellenleiterin von Jettingen-Scheppach geehrt wurde, und Christine Gorzitze, die zwei Jahre für die Außenstelle Ichenhausen verantwortlich war. Andrea Reichhardt hatte die Vhs in Jettingen-Scheppach erfolgreich mit Leben erfüllt, zu den Themen Gesundheit, Ökologie und Medizin Schwerpunkte gesetzt, aber auch mit Kochen, Tanzen, Golfen und Gitarrenkursen Akzente gesetzt.

Nach einem stehenden und langen Applaus für die ausscheidenden Vhs-Urgesteine, Geschenken und Blumen wurden ihre Nachfolger begrüßt. Die Außenstelle Ichenhausen leitet künftig Karl Jordan, Jettingen-Scheppach Barbara Reichhart und Kötz Peter Kaimer.

Das zu jeder Mitgliederversammlung nötige Zahlenwerk präsentierte Vhs-Leiterin Petra Demmel. Die Doppelstunden, die wichtigste Größe um Zuschüsse zu bekommen, stiegen im Jahr 2018 auf 6840 an, verteilt auf 851 Veranstaltungen, die von 13 176 Besuchern angenommen wurden. Jeweils ein Viertel der Veranstaltungen betrifft Sprachen, Kultur und Gesundheit, das letzte Viertel teilen sich Gesellschaft und Beruf. Ein großer Baustein der Vhs Günzburg sind die Integrationskurse, die von sechs Modulen im Jahr 2014, über 24 Module im Jahr 2016 auf 51 Module im Jahr 2018 angewachsen sind.

Auch finanziell sieht die Vhs Günzburg gut aus. 10 000 Euro wurden 2018 als Mehreinnahmen erwirtschaftet. Größter Ausgabe-posten sind die Ausgaben für das Personal (425 000 Euro). Auf der Einnahmenseite schlagen vor allem die staatlichen Zuschüsse mit 580 000 Euro, davon 306 000 Euro allein für Integrationskurse, und die Einnahmen durch die Kurse (290 000 Euro) zu Buche. Die Entlastung wurde nach dem positiven Bericht von Revisor Wolfgang Strehle einstimmig erteilt. Demmels Fazit für 2018: „Ein intensives Jahr mit Ausbau und Sicherung der Vhs Günzburg.“

Möglich sei das alles nur durch die Mithilfe und das hohe Engagement aller. Großer Dank gelte dem Team und seiner Bereitschaft Überstunden zu machen. Nicht mehr wegzudenken ist Norbert Mäusle aus dem Vhs-Betrieb laut Petra Demmel und Walter Czech. „Zuverlässig und begeisterungsfähig geht Mäusle als personifizierte Geduld seit 20 Jahren mit der Vhs durch viele Höhen und manche Tiefe.“

Dafür gab es jetzt die silberne Ehrennadel des bayerischen Verbands. Und nachdem mit der ausscheidenden Außenstellenleiterin Andrea Reichhardt der Posten des Dritten Vorsitzenden vakant geworden war, wählten die Mitglieder Edith Nowotny, Außenstellenleiterin von Offingen, einstimmig zur dritten Vorsitzenden.

Der letzte Tagesordnungspunkt gehörte Peter Mader alias Ritter Dentatus vom Eichberg. Der Burgauer Ritterpoet stellte dem geneigten Publikum in Versform die europäische Ritterrunde unserer Tage mit Ritter Gouda, Ritter Ossi und Ritter Ösi, Ritter Brexit und einem Ritter, der Franzose ist, vor und bewies in seiner schwäbischen Zugabe, dass dialekttechnisch in jedem Schwaben ein Franzose steckt. Chapeau!

Themen Folgen