vor 24 Min.

Sie war eine der ersten in der Seniorenwohnanlage

Die gebürtige Gundremmingerin Paula Böck lebt seit 20 Jahren in Burgau. Heute wird sie 90

„Ich hätt’ gar nicht geglaubt, dass ich einmal so alt werde“, sagt Paula Böck aus Burgau und lacht. Heute feiert sie ihren 90. Geburtstag.

Paula Böck stammt aus Gundremmingen, ist dort aufgewachsen, zur Schule gegangen und hat dort ihre Jugend verbracht. „Dann habe ich nach Mönstetten geheiratet“, erzählt die Jubilarin. Dort führte sie mit ihrem Mann Alois anschließend den Hof, den dieser von seinen Eltern übernommen hatte.

„Ich war Bäuerin und ich habe die Landwirtschaft immer gerne gemocht“, fährt Paula Böck fort. In der Früh um halb sechs sei sie aufgestanden, und dann habe sie den ganzen Tag „geschafft“. Später, als die Landwirtschaft aufgegeben wurde, arbeitete sie noch zehn Jahre beim Fliegerhorst in Leipheim in der Küche.

Die Jubilarin lebt inzwischen seit mehr als 20 Jahren in der Seniorenwohnanlage in der Burgauer Bleichstraße und von Anfang an in der gleichen Wohnung. „Ich war eine der ersten, die dort eingezogen sind, und ich habe mich von Anfang an wohlgefühlt. Da bin ich daheim“, erzählt sie.

Zunächst sei sie in Burgau zwar schon ein bisschen fremd gewesen, aber das habe sich bald gelegt. Sie sei viel in der Stadt gewesen, sei dort spazieren gegangen und habe eingekauft. Jetzt könne sie halt nicht mehr so viel machen und sei sehr froh darüber, dass sich der Krankenpflegeverein Burgau so gut um sie kümmere.

„Ich sehe gerne fern und die Zeitung lese ich auch fast die ganze“, fährt Paula Böck fort. Nur der Sport, der interessiere sie nicht so sehr, sagt sie und lacht. Dann gibt es noch den „Kaffeeklatsch“ im Café an der Bleiche, auch diesen besucht die Jubilarin regelmäßig.

Paula Böck hat fünf Kinder, sechs Enkel und sieben Urenkel, die ihr heute gratulieren werden.

Auf den kommenden Samstag freut sie sich besonders: Dann wird die Familie zusammenkommen, um mit ihr bei Kaffee, Kuchen und Abendessen ihren 90. Geburtstag zu feiern. (wpet)

