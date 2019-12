15:55 Uhr

Silvester: Feuerwerk in der Günzburger Altstadt verboten

Die Appelle der Stadt, in der Günzburger City an Silvester aufs Böllern zu verzichten, haben nichts gebracht. Wer sich dieses Jahr nicht an die Regeln hält, muss mit einem Bußgeld rechnen.

Von Rebekka Jakob

Bitten und Aufklären hat nichts gebracht – jetzt greift die Stadt Günzburg beim Thema Feuerwerk durch: Wer an Silvester im Bereich der denkmalgeschützten Altstadt Feuerwerkskörper oder Böller abbrennt, muss mit einer Geldbuße rechnen. Die Stadt erlässt dazu eine Allgemeinverfügung. Verboten ist die Knallerei im Zentrum eigentlich ohnehin schon.

Silvesterraketen sind zur Gefahr für Menschen und Gebäude geworden

In der Nähe von Kirchen, Krankenhäusern, Kinder- und Altenheimen sowie nahe besonders brandempfindlicher Anlagen und Gebäude ist gesetzlich nicht erlaubt. Doch daran haben sich in den vergangenen Jahren viele nicht gehalten. Eigentümer von denkmalgeschützten Objekten in der Innenstadt waren auf die Stadtverwaltung zugekommen und hatten ihre Sorge darüber geäußert, dass herumfliegendes Feuerwerk Schäden anrichten könnte. Durch unkontrolliert abgeschossene Raketen sei es aber auch in den vergangenen Jahren zu Gefahren für Passanten und Einsatzkräfte gekommen, heißt es aus der Stadtverwaltung.

Feuerwerksverbot in Günzburg: Diese Knaller sind davon betroffen

Oberbürgermeister Gerhard Jauernig gab deshalb in der Stadtratssitzung am Montagabend bekannt, dass in diesem Jahr in Absprache mit der Polizei und Feuerwehr eine entsprechende Allgemeinverfügung erlassen werden solle. Das darin bestimmte Abbrennverbot soll für Feuerwerkskörper der Kategorie 2 einschließlich Böller gelten. Das sind Feuerwerke, die auch von nicht als Pyrotechniker ausgebildeten, im Allgemeinen aber erwachsenen Personen abgebrannt werden dürfen. Also die üblichen im Handel zum Jahreswechsel erhältlichen Raketen, Batterien und Knaller.

Die Stadt sieht in dem Verbot auch einen kleinen Beitrag zum Umweltschutz, da durch die abgeschossenen Raketen in der Silvesternacht die Feinstaubkonzentration deutlich erhöht sei. Dazu kommen die erheblichen Müllmengen, die an Neujahr in der Altstadt zurückbleiben. Aus rechtlichen Gründen dürfe die Allgemeinverfügung nur für besonders brandempfindliche Bereiche erlassen werden, erklärt die Stadtverwaltung. Der Bereich, der davon eingeschlossen ist, entspreche in etwa den Bereich zwischen den ehemaligen Stadtmauern.

