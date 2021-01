vor 17 Min.

Sirenen-Probe im Kreisgebiet

Was am Samstagzu hören ist

Auf Veranlassung des Landratsamtes Günzburg wird an diesem Samstag gegen 11.30 Uhr die Funktion des Sirenenwarnsystems des Katastrophenschutzes im gesamten Landkreisgebiet getestet. Im Anschluss an diesen Test wird in der näheren Umgebung der Firma Arkema in Wasserburg und der Firma Bucher in Waldstetten eine zusätzliche Sirenenprobe stattfinden. Für beide Betriebe hat das Landratsamt Günzburg als Maßnahme des Katastrophenschutzes jeweils ein separates Sirenenwarnsystem eingerichtet.

Auch hierfür ist die ordnungsgemäße Funktion dieser Einrichtung regelmäßig zu erproben. Während der Sirenenprobe wird das Sirenensignal „einminütiger Heulton“ zu hören sein. Dieser Heulton hat für die Bevölkerung folgende Bedeutung: „Rundfunkgeräte einschalten und auf Durchsagen achten.“ Ziel dieses Testes ist es, die Sirenen nicht nur aktuell auf ihre Funktionsfähigkeit zu überprüfen, sondern die Bevölkerung auch gleichzeitig mit dem Warnsignal vertraut zu machen. Zusätzlich wird der Hinweis auf den Probealarm auch in der Bürgerinfo- und Warnapp („Biwapp“) erscheinen. Da es sich um eine Probealarmierung auf Landkreisebene handelt, werden keine Rundfunkdurchsagen gesendet. (zg)

Themen folgen