vor 24 Min.

Smartphone-Diebe vermutlich Teil einer überregionalen Bande

In Günzburg wurden auf raffinierte Weise zwei wertvolle Smartphones aus zwei Geschäften gestohlen. Nun hat die Polizei zwei Verdächtige ermittelt.

Umfangreiche polizeiliche Ermittlungen haben nun zu zwei Männern geführt, die in der Vergangenheit vermutlich überregional als Teil einer Diebesbande zugeschlagen haben – unter anderem in Günzburg. Zur Mittagszeit an Weihnachten haben zwei damals unbekannte Täter ein Smartphone in einem Geschäft für Mobilfunk in der Münzgasse gestohlen. Während ein Täter den Verkäufer in ein Gespräch verwickelte, nahm ein weiterer Täter ein Smartphone aus der Halterung und ersetzte dieses durch eine täuschend echt aussehende Attrappe. Der Schaden betrug etwa 1150 Euro.

In einem engen zeitlichen Zusammenhang wurde in einem weiteren Geschäft im Bereich des Marktplatzes ebenfalls ein Smartphone im Wert von 1420 Euro gestohlen. Auch hier tauschte ein Täter das Mobiltelefon durch eine Attrappe aus, während sein Komplize mit dem Verkäufer sprach. Es war davon auszugehen, dass zwischen beiden Diebstählen ein Tatzusammenhang bestand. Bei den nun ermittelten beiden Tatverdächtigen im Alter von 24 und 28 Jahren handelt es sich nach Angaben der Polizei um reisende Täter aus Osteuropa, die mutmaßlich als Teil einer Bande bereits überregional gleich gelagerte Straftaten begangen haben. (zg)

Themen folgen