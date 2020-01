27.01.2020

So erlebte der Schulleiter den Brand an der Heinrich-Sinz-Schule

Offenbar in einem Regal in einem Gruppenraum war das Feuer ausgebrochen. Nachdem es gelöscht war, wurde es ins Freie gebracht.

Plus Ein Großaufgebot ist am Montag in den Ichenhauser Stadtteil Hochwang geeilt. Der Schulleiter lobt alle Beteiligten – und erklärt die Folgen für den Unterricht.

Von Christian Kirstges

Ein großes Lob spricht der Leiter der Heinrich-Sinz-Schule in Hochwang, Christoph Janocha-Wiedemann, seinen Kollegen, den Schülern und den Einsatzkräften aus: Nachdem am Montagmorgen ein Brand im Gebäude festgestellt worden war, „ist alles so reibungslos gelaufen wie bei einer Übung“.

Themen folgen