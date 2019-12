vor 40 Min.

So feiern Maria und Josef aus Kleinanhausen Weihnachten

Die Scheerers aus Burgau heißen mit Vornamen Maria und Josef. Was die Eheleute wegen ihrer heute eher seltenen Namenskombination schon alles erlebt haben.

Von Heike Schreiber

Gute Freunde nennen sie eigentlich immer nur den „Sepp“ und die „Marie“. Schwäbische Allerweltsvornamen halt. Doch wer die beiden Scheerers aus Burgau korrekt anspricht, erhält eine Kombination, die Weihnachten pur in sich vereint: Maria und Josef.

Eine Namensverknüpfung, die in der heutigen Zeit immer seltener wird, vielen auch gar nicht mehr ins Auge fällt. Wer es aber merkt, der schiebt gerne einen Satz hinterher, den das Paar nur allzu gut kennt: „Da fehlen ja nur noch Ochs und Esel“ oder noch besser: „Wo ist denn das Christkindle?“

Eine Tochter namens Maria? Kommt nicht in Frage

Einen kleinen Jesus gibt es in der Familie nicht. Dafür eine Tochter namens Sandra – eine Maria kam für beide nicht in Frage –, von der das Paar lange geträumt, aber irgendwann nicht mehr daran geglaubt hatte. Zehn Jahre waren sie zum damaligen Zeitpunkt schon verheiratet, Nachwuchs hatten sie gedanklich abgehakt. Als sie dann kurz nach Weihnachten erfuhren, dass ein Baby im Anmarsch ist, war das für die Scheerers wie ein verspätetes Christkind. „Das war unsere größte Freude überhaupt, wir waren überglücklich“, erzählt Maria Scheerer.

Ihre Suche nach einer Herberge für die gemeinsame Zukunft hatte das Paar damals schon abgeschlossen. In Kleinanhausen waren sie, die vorher in Burgau in einer Wohnung gelebt hatten, fündig geworden, über Bekannte an ein Grundstück gekommen und hatten ein Häuschen gebaut. Ochs und Esel grasen allerdings nicht im Garten, nur Katze Mimi kuschelt sich auf der Eckbank im Wohnzimmer an Herrchen Josef.

Der Name wurde von Generation zu Generation weiter gegeben

Warum er eigentlich Josef heißt? „Das war so Tradition. Vier bis fünf Generationen haben so geheißen“, klärt der 64-Jährige auf. Seine Frau Maria bekam ihren Namen in Anlehnung an ihre Taufpatin. Ansonsten, erinnert sie sich, war sie in ihrer Klasse die einzige Maria. Aber sie weiß noch genau, dass die Eltern einer Schulfreundin nach dem heiligen Paar benannt waren. Die 63-jährige, die Anfang November ihrem Mann in den Ruhestand gefolgt ist, ist zwar nicht mit Eseln aufgewachsen, aber auf dem Bauernhof ihrer Eltern in Wattenweiler gab es immerhin Kühe.

Ob sie mal im Stroh übernachtet hat, weiß sie nicht mehr. Ihr Mann hat es und wird die Nacht nie vergessen. Bei der Bundeswehr musste er einmal im Biwakzelt auf Stroh Wache halten. Immerhin durfte er noch in einen Schlafsack schlüpfen. Dafür hat er nie bei einem Krippenspiel mitgemacht, seine Maria dagegen hat als Teenagerin einmal den Erzengel Gabriel und – wer hätte etwas anderes erwartet – die Maria gemimt. Eine Krippe durfte daheim nie fehlen, bis heute wird das Erbstück stets kurz vor Weihnachten aufgebaut. „Die gehört dazu und ist ganz wichtig“, betont Maria Scheerer. Genauso wie der Besuch der Christmette zu Weihnachten gepflegt wird.

Zur Hochzeit gab es goldene Geschenke

Christlich und modern zugleich waren und sind die beiden bis heute, auf das Tanzen in der Disco wollten Maria und Josef in ihrer Jugend auf keinen Fall verzichten. Dabei haben sie sich auch kennengelernt, „Palais“ hieß der damals namhafte Tanzschuppen, den es heute nicht mehr gibt. Geheiratet wurde im Mai – auf die Idee, aufgrund ihrer Namenskombination die Ehe an Weihnachten zu schließen, kamen sie nicht. Brot und Salz haben sie als Geschenk bekommen, keinen Weihrauch und keine Myrrhe, aber Gold – in Form von Schmuck.

Und wie sie sehr doch an das traute Paar erinnern, zeigt ein wunderbares, handbemaltes Maibaumschild, das die Scheerers 1993 von den Keglern der Freiwilligen Feuerwehr Burgau erhalten haben. Darauf prangt in geschwungener roter Schrift: „Gewidmet dem ,fast’ heiligen Paar Maria und Josef.“ Das sei sehr gelungen und eine schöne Erinnerung, findet Josef Scheerer und hat dem Schild einen Ehrenplatz an der Wand in der Werkstatt gewidmet.

Das Paar auf Herbergsuche

Aber wie war das doch gleich mit der Herbergsuche? Nachdem sie ihre eigene Bleibe längst gefunden hatten, mussten sie tatsächlich einmal im Urlaub auf Quartiersuche gehen und fühlten sich dabei wie das leibhaftige heilige Paar. Es war Anfang der 1980er Jahre, die Scheerers radelten an der Donau entlang, es fing an zu schütten, die beiden landeten in Neuburg und wollten eine Pause einlegen.

Patschnass, dreckig und durchgefroren hielten sie an einer Pension, fragten nach einem Zimmer für die Nacht. „Der Wirt hat uns von oben bis unten gemustert und dann gemeint: ,Wir sind schon voll’!“, erzählt Maria Scheerer und muss im Nachhinein herzhaft darüber lachen.

Sie klapperten mehrere Gasthäuser ab

Damals sei ihnen das Lachen vergangen. In einer Telefonzelle wälzten sie ein Telefonbuch und klapperten mehrere Gasthäuser ab, bis sie einen netten Wirt fanden, der sie und ihre Fahrräder gerne aufnahm. Ob es ihnen besser ergangen wäre, wenn sie gleich zu Beginn erwähnt hätten, dass sie Maria und Josef sind und ein Bett für die Nacht brauchen? „Das ist eine gute Idee“, findet Maria Scheerer, „das testen wir beim nächsten Mal.“

Sorgen um eine Bleibe müssen sich Maria und Josef heute an Heiligabend nicht machen. Und auch keine Gedanken um das Essen. Denn ihr ganz persönliches Christkind, Tochter Sandra, kreiert zusammen mit dem Neffen ein Menu.

