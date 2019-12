So feiert die Pfarreiengemeinschaft ihr erstes Weihnachten

Plus Zum ersten Mal müssen alle katholischen Pfarreien in Günzburg zum Weihnachtsfest unter einen Hut gebracht werden. Wie das funktionieren soll.

Weihnachten ist ein Fest, das Organisationstalent fordert. Nicht nur in Familien, sondern auch in Pfarreien. Vor allem dann, wenn wie in Günzburg das erste Weihnachtsfest für die große Pfarreiengemeinschaft, zu der alle Katholiken der Stadt gehören, ansteht.

Stadtpfarrer Christoph Wasserrab erklärt im Gespräch mit der Günzburger Zeitung: „In jeder der zehn Kirchen wird an Weihnachten, also zwischen Heilig Abend und dem Zweiten Weihnachtsfeiertag, ein Gottesdienst sein.“

16 Termine an Heiligabend

Allein für Heiligabend sind im Gottesdienstanzeiger 16 Termine vermerkt. An die fünf Kinderkrippenfeiern ohne Eucharistie und die zwei ökumenischen Gottesdienste in der Kreisklinik Günzburg und in der BKH-Kirche schließen sich sechs Christmetten an. Gläubige haben die Wahl zwischen 17 Uhr in Heilig Geist, 18 Uhr in Riedhausen und Wasserburg, 21 Uhr in der BKH-Kirche, sowie 22.30 Uhr in Reisensburg und Sankt Martin.

In Reisensburg wird es an Heiligabend Kinderkrippenfeier und Christmette und am 2. Weihnachtstag einen Festgottesdienst geben. Bild: Sandra Kraus

„An Weihnachten ist Gott Mensch geworden in der Welt. Das muss konkret vor Ort gefeiert werden.“ Stadtpfarrer Wasserrab verschweigt nicht, dass die Planung eine Herausforderung gewesen sei. Zu Anfang habe man in einer kleinen Arbeitsgruppe, in der jede Pfarrei mit einer Person vertreten war, geschaut, was bisher an Weihnachten stattgefunden hat und wie es angenommen wurde. „Unser Ziel danach im Koordinationsteam war dann überall präsent zu sein und viele mitzunehmen, denn die Zeit von Heilig Abend bis Dreikönig am 6. Januar ist eine ganz besondere Zeit.“

Für die Weihnachtspredigt wird sich Stadtpfarrer Christoph Wasserrab in den Tagen vor Weihnachten Zeit nehmen. „Ich stelle mir beim Schreiben von jeder Predigt vor, wer mir zuhört. Also, ob es ein Familien- oder ein Krankenhausgottesdienst ist, ob Menschen, die zum Kern der Gemeinde gehören da sind, oder der Kirche nicht so nahestehende.“

Die Kirchenbänke sind voller als sonst

An Weihnachten sind die Kirchenbänke voller als sonst, die Erwartungen höher und die Herausforderung groß. „Es ist für meine Einschätzung gefährlich, da als Prediger zu denken, jetzt sage ich denen mal so alles, was ich schon immer sagen wollte.“ Stattdessen konzentriert sich Wasserrab auf die bunte Mischung an Gläubigen in der Kirche. Er registriert in den Weihnachtsgottesdiensten immer eine gewisse Offenheit der Menschen. „Ich freue mich über jede und jeden, der da ist und die tröstlichen Worte, das Gott durch seine Menschwerdung ganz nah und konkret ist, hört.“

Wasserrab weiß auch um die unglaublich hohen Erwartungen an Weihnachten. „Das Weihnachtsfest ist kein Zauberfest! Streit, Krankheit, Dunkelheit bleiben. In der Krippe bei Jesu Geburt war aber auch kein Goldpuder, sondern das Leben, so wie es eben ist, durchaus auch hart.“ Daraus könne ein positives Fazit gezogen werden. „Jesus kommt da zu mir, wo es schwierig ist. Und wenn wir jedes Jahr von Neuem Weihnachten feiern und die frohe Botschaft hören, erinnern wir uns immer besser daran und finden Trost.“

Ein straffer Terminplan

Am Ersten Weihnachtsfeiertag rufen die Kirchenglocken für Frühaufsteher um 8.45 Uhr in Deffingen und Denzingen zum Festgottesdienst, um 10:15 Uhr in Leinheim und in der Frauenkirche, sowie abends um 18.30 Uhr in Nornheim. Es ist ein straffer Terminplan, den Stadtpfarrer Christoph Wasserrab zusammen mit Kaplan Norbert Rampp vor sich hat. Am Zweiten Weihnachtstag wollen fünf weitere Festgottesdienste zelebriert werden: 8.45 Uhr Riedhausen und Wasserburg, 10.15 Uhr in Reisensburg und Heilig Geist, 18.30 Uhr Sankt Martin. „Weihnachten ist für mich natürlich die Zeit in und mit der Pfarrgemeinde. Pfarrer nur als Beruf und nicht als Berufung zu sehen würde nicht gehen“, findet Wasserrab.

Privat wird es für den Pfarrer erst nach dem 26. Dezember

Private Momente wird es für ihn erst nach dem 26. Dezember wieder geben. „Zwischen den Jahren bis Silvester ist die stillste Zeit, da bin ich öfters auch mal weg.“

Besuche bei den Eltern in Dillingen, Treffen mit den Geschwisterfamilien sind dann Tradition. Da kann es dann auch passieren, dass Christoph Wasserrab auf dem Boden sitzt und Lego spielt, ganz ohne großen Plan.

