vor 43 Min.

So funktioniert der Hitze-Schutz in Kreisklinik und Altenheimen

Wie Altenheime und das Kreiskrankenhaus auf die hohen Temperaturen reagieren. Und was Personal, Patienten und Bewohner beachten sollten.

Von Christian Kirstges und Till Hofmann

Stellenweise werden an diesem Mittwoch in Deutschland wohl Temperaturen von 40 Grad und darüber erreicht. Deshalb gibt es auch eine Unwetterwarnung, die vom Nachmittag bis zum Abend gilt. Für Günzburg werden Werte von bis zu 35 Grad vorhergesagt – je nachdem, welchen Wetterdatenanbieter man konsultiert, für Krumbach sind es sogar 36. Die Hitze ist generell belastend für den Körper, aber für manche Menschen besonders, beispielsweise ältere.

Vor allem der Kreislauf werde bei ihnen belastet, erklärt der Werkleiter der Kreisaltenheime, Martin Neumeier. Deshalb sei es so wichtig, auf die Vorsorge zu achten, „viel zu trinken ist hier entscheidend“. Denn die Senioren hätten oft kein Durstgefühl mehr, weshalb die Gefahr der Austrocknung des Körpers beziehungsweise eine Veränderung des Flüssigkeitshaushalts groß sei. Aus diesem Grund „animieren wir sie ständig, zu trinken, in den Einrichtungen steht überall Wasser“.

Schon jetzt Gedanken über das Heim der Zukunft machen

In den vergangenen Jahren habe das gut geklappt, größere Probleme habe es nicht gegeben. Neumeier geht davon aus, dass auch der heutige Tag gut vorübergehen wird. Neben dem Trinken sei auch die richtige Kleidung wichtig, eine Strickjacke sollten die Bewohner deshalb eher nicht anziehen. Auch größere körperliche Anstrengungen werden vermieden. Zwar kommen diese für die meisten der Menschen in den Altenheimen ohnehin nicht mehr infrage, aber auch längere Ausflüge, bei denen man der Hitze ungeschützt ausgesetzt wäre, stehen gerade nicht auf dem Programm. Zwar gebe es auch vermehrt Anfragen von Angehörigen, was bei den hohen Temperaturen für die Bewohner getan werde, aber da es keine größeren Schwierigkeiten gegeben habe, hielten sie sich in Grenzen.

Gerade weil die Zahl der extrem heißen Tage in Zukunft wohl noch zunehmen wird, müsse man sich jetzt Gedanken darüber machen, wie die Einrichtungen künftig gekühlt werden können. Hier gehe es nicht um eine Klimatisierung mit entsprechenden Anlagen, sondern eine bauliche Kühlung. Denn hochgedämmte Häuser hätten das Problem, dass die Wärme zwar recht lange draußen bleibe – ist sie aber erst einmal drin, „bekommt man sie nicht mehr so schnell raus“. Im Stadlerstift Thannhausen sei das ein Problem gewesen, das man mit dem Nachrüsten von Sonnen- und Wärmeschutz versucht habe in den Griff zu bekommen. Bei einem eventuellen Neubau in Günzburg müsse man so etwas von vornherein berücksichtigen, es gebe inzwischen gute Lösungen auf dem Markt, auch von regionalen Firmen.

Auch für das Personal stehen Getränke bereit

Doch nicht nur den Bewohnern, sondern auch den Mitarbeitern macht die Hitze natürlich zu schaffen. Auch für sie stehen Getränke zur Verfügung, „wir geben auch mal ein Eis aus“. Letztlich müsse man da aber durch. Bislang gehe es noch, aber bei extremen Temperaturen werde es irgendwann auch in seinem eigenen Büro unerträglich warm, sagt der Werkleiter. „Da hilft nur Schwitzen und durch.“

Das Eis, das dem Personal an heißen Tagen in der Kreisklinik spendiert werde, sei weniger ein Schutz gegen die Hitze, sondern vielmehr ein „Zeichen der Wertschätzung“. Das sagt Andreas Mugler, Direktor Klinikmanagement des Günzburger Kreiskrankenhauses.

Mitarbeiter griffen beispielsweise zu kühlenden Tüchern, um es ein weniger erträglich zu machen. Und Patienten würden, falls gewünscht, gleich mitversorgt.

Klimaanlagen wurden bei Arbeiten gleich miteingebaut

Baulich ist das Krankenhaus in der Ludwig-Heilmeyer-Straße gegen hohe Temperaturen besser gewappnet als noch vor Jahren. „Bei den Sanierungen und den Neubaugeschichten sind Klimaanlagen gleich miteingebaut worden“, führt der Klinikmanagement-Chef aus. Der Personalrat habe sich zu diesem Thema stets „aktiv eingebracht“.

An Räumlichkeiten zählt Mugler die Innere Ambulanz, Endoskopie, Chirurgische Ambulanz, Konferenzräume und die Notaufnahme.

Die Anästhesie, Gefäßchirurgie und Kardiologie hätten Klimaautomaten erhalten. Und die Flure auf den Stationen würden auch etwas heruntergekühlt.

"Man muss auch an die Patienten denken"

„Die Sommer werden immer heißer. Man muss auch an die Patienten denken“, gibt der Direktor Klinikmanagement für nächstes Jahr und übernächstes Jahr für die Patientenzimmer ein Versprechen ab, die saniert und die gebaut würden. „In den technischen Vorplanungen sind die Architekten schon dran.“ Hochkritische Bereiche wie OP-Säle sind ohnehin klimatisiert, was nicht nur ein Mittel gegen Hitze ist, sondern auch der Filterung der Luft dient und den hygienischen Anforderungen.

Patienten rät Mugler, nicht im Durchzug zu sitzen und mehr zu trinken als üblich. Wasserautomaten gibt es auf den Stationen, allerdings nicht überall. Manche mussten abgebaut werden, deren Filtertechnik veraltet war. „Die waren schlichtweg verkeimt.“

Lesen Sie dazu auch:

So kommen Sie gut durch die heißen Tage

Auf den ersten Autobahnen gilt jetzt ein Hitze-Tempolimit

Wann gibt es eigentlich Hitzefrei?

Themen Folgen