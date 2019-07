vor 22 Min.

So gegen Bubesheim und der FC Günzburg in die neue Bezirksliga-Saison

Bubesheim und Günzburg freuen sich nach einer weitgehend sorgenfreien Vorbereitung auf den Saisonstart. Was die Trainer zu den Zielen sagen und wie ihre Chancen sind.

Von Uli Anhofer

Nach dem Abstieg der TSG Thannhausen ist der Landkreis Günzburg auch in der Saison 2019/2020 mit nur zwei Mannschaften in der Fußball-Bezirksliga vertreten. Neben Liga-Urgestein SC Bubesheim spielt auch der FC Günzburg im zweigeteilten schwäbischen Oberhaus. Aufsteiger Günzburg startet am Sonntag um 15 Uhr mit einem Auswärtsspiel beim Mitaufsteiger FC Mertingen (siehe eigener Bericht). Der SCB bestreitet drei Tage später seinen Saisonauftakt. Die Partie beim SC Altenmünster wird am Mittwoch um 18.30 Uhr angepfiffen.

Die Bubesheimer gehen mit einem neuen Trainer in ihre siebte Bezirksliga-Spielzeit in Folge. David Bulik hat die Position des Spielertrainers von Marvin Länge übernommen. Länge, der in Bubesheim drei Jahre das sportliche Sagen hatte, musste seine Karriere aus Verletzungsgründen beenden. Bulik wird Länge auch auf dem Spielfeld beerben. Der 35-Jährige wird voraussichtlich ebenfalls im defensiven Mittelfeld agieren.

Bubesheims neuer Trainer ist schon einmal in die Landesliga aufgestiegen

Buliks größter Erfolg in seinen bisher fünf Jahren als Trainer war der Aufstieg in die Landesliga mit dem FC Ehekirchen im Jahr 2016. Ob er das mit Bubesheim wiederholen kann? Mit dem Verlauf der Vorbereitung ist Bulik jedenfalls zufrieden. „Wir haben unsere Testspiele gegen Gegner aus der Bezirksliga gewonnen und ganz ordentlich gespielt.“ Mit dem Offensivverhalten seines Teams war Bulik einverstanden. In der Defensive sieht der Spielertrainer aber noch Luft nach oben. In den kommenden Wochen werde der Trainer mit seinem Team gezielt am taktischen Verhalten bei gegnerischem Ballbesitz arbeiten.

Positiv erwähnt Bulik, dass es im bisherigen Vorbereitungsverlauf noch keine Verletzungen gegeben hätte. Mit Julian Schmid und Tugay Demir befinden sich zwei Spieler im Aufbautraining. Ein gelungenes Comeback nach einer verletzungsbedingten Pause von rund einem Jahr feierte Patrik Merkle. „Er ist für uns sehr wichtig und ich hoffe und wünsche ihm, dass er gesund bleibt“, freut sich Bulik über die Rückkehr des Offensivakteurs. Mit den Leistungen der überwiegend jungen SCB-Neuzugänge ist der neue Coach ebenfalls zufrieden. Zwar benötige der ein oder andere noch etwas Zeit, aber die möchte Bulik den Jungs auch geben.

SC Bubesheim will oben mitspielen

Zu Beginn der Vorbereitung lag der Schwerpunkt auf Kraft- und Ausdauertraining. Je näher der Punktspielstart aber rückte, umso mehr wurden Standards und taktische Varianten einstudiert. „Ich will oben mitspielen und eine Entwicklung der Mannschaft sehen“, formuliert David Bulik sein Ziel. Zu den Favoriten auf den Titel zählt der Defensivspieler den TSV Meitingen, den TSV Gersthofen und den TSV Aindling.

Unsere Prognose Der SC Bubesheim gehört zum erweiterten Favoritenkreis. Um ganz nach oben zu kommen, müssen die Bubesheimer aber ihr schon fast chronisches Verletzungspech loswerden. Entscheidend dürfte auch sein, ob David Bulik die großen Fußstapfen seines Vorgängers Marvin Länge ausfüllen kann.

FC Günzburg kam mit nur drei Neuzugängen aus

Seit rund sechs Wochen bereitet sich der FC Günzburg auf die neue Saison vor. Nach einer Abwesenheit von drei Jahren schafften die Kreisstädter den Sprung in die Bezirksliga in der Vorsaison ziemlich souverän und rücken mit viel Selbstvertrauen ins schwäbische Oberhaus. FCG-Spielertrainer Christoph Bronnhuber ist mit dem Verlauf der Vorbereitung insgesamt zufrieden. „Dass nicht alles optimal verläuft, das ist doch normal“, so der 29-Jährige. In den jüngsten Testspielen hätten einige Spieler wegen leichter muskulärer Probleme oder aus privaten Gründen gefehlt. „Aber keiner ist schlimmer verletzt“, erklärt Bronnhuber.

Der Meistercoach: Christoph Bronnhuber führte den FC Günzburg als Spielertrainer zum Kreisliga-Titel. Bild: Ernst Mayer

Seine drei Neuzugänge Julian Bergmair, Benjamin Wahl und Philipp Fuchs lobt Bronnhuber über den Schellenkönig: „Alle drei sind voll motiviert und haben bisher mit am meisten Trainingseinheiten absolviert.“ Auch charakterlich würden sie sehr gut ins Mannschaftsgefüge passen. „Mit unseren Neuzugängen ist unsere Qualität noch einmal besser geworden. Der Konkurrenzkampf wird größer und ich als Trainer habe einige Optionen mehr, die ich ziehen kann“, freut sich Bronnhuber auf die neue Saison.

Auch Kickboxen gehörte zur Günzburger Vorbereitung

In der abgelaufenen Spielzeit hätte die erste Mannschaft sich immer wieder bei Akteuren aus der zweiten FCG-Riege bedienen müssen: „Ich hoffe, das wird in dieser Saison nicht so häufig passieren.“ Die meisten Trainingseinheiten verbrachten die FCG-Kicker auf den Plätzen im Günzburger Auwald. „In der Sommervorbereitung kann man ja meistens auf dem Platz trainieren, das haben wir auch ausgenutzt“, blickt der Trainer auf rund sechs Wochen Arbeit zurück. Aber auch der Spaß kam nicht zu kurz. Eine Trainingseinheit mit einem Kickboxer sorgte für Auflockerung. „Wir wollen eine sorgenfreie Runde spielen und den Klassenerhalt schaffen“, steckt Bronnhuber die Ziele des Aufsteigers ab. Für den ehemaligen Landesligaspieler ist der TSV Gersthofen erster Anwärter auf den Meistertitel.

Unsere Prognose Dem Aufsteiger aus der Kreisliga ist der Klassenerhalt durchaus zuzutrauen. Mit der Verpflichtung von Julian Bergmair haben die Günzburger auch im Defensivbereich viel Erfahrung dazu gewonnen. Bergmair spielte schon einige Jahre in der Landesliga. Wichtig ist auch, dass Spielertrainer und Torjäger Bronnhuber sein Visier gut einstellt.

